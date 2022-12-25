Кантар, Уимблдон, выборы и ЧП - хроника главных событий года в Казахстане

Чем нам запомнился уходящий год?

2022 год был наполнен как печальными, так и радостными событиями. В памяти у казахстанцев останутся переломные январские события и последовавшие за ними кадровые перестановки и системные реформы. Что касается позитивных моментов - в стране были образованы три новые области, теннисистка Елена Рыбакина впервые принесла нам победу на Уимблдоне, а Дню республики вернули его прежнюю историческую значимость. BaigeNews.kz сделал краткую хронику знаменательных событий 2022 года.

Январь. Самым, пожалуй, значимым месяцем года для казахстанцев стал январь. Второго января сразу после празднования Нового года на митинг с требованием снизить цены на газ вышли мангистаусцы. На следующий же день властями было принято решение о снижении стоимости газа. Аким области Нурлан Ногаев призвал митингующих к конструктивному диалогу, но ситуация стремительно начала прибавлять обороты. Протесты, переросшие в стихийные беспорядки прокатились по всей стране. Самые разрушительные из них произошли в Алматы. Многие казахстанцы назвали январский процесс Кантаром.

Фото Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Президент Токаев назвал происходящее в южной столице террористическим актом и попыткой госпереворота. Шестого января президент обратился к главам государств ОДКБ за помощью.

Фото Akorda.kz

Всего в январских событиях погибло 238 граждан. Было заведено 546 уголовных дел, задержаны сотни подозреваемых, включая криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу "Дикий Арман". Начал свою работу фонд "Қазақстан халқына". А 10 января был объявлен днём общенационального траура.

Фото VALERY SHARIFULIN\TASS VIA GETTY IMAGES

Фото Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В связи с январской трагедией произошёл ряд крупных кадровых перестановок во власти. Так, с поста был снят Карим Масимов, позже он был задержан, а на его место заступил Ермек Сагимбаев. Сменилось руководство ДКНБ в нескольких регионах Казахстана. Премьер-министр Аскар Мамин подал в отставку. Новым главой правительства стал Алихан Смаилов. Вместе с ним поменялись члены кабмина и руководители ряда госорганов. Новым акимом Алматы стал Ерболат Досаев.

Фото акимата г. Алматы

Не оставлял в покое казахстанцев и коронавирус: 20-го января был зафиксирован антирекорд по заболеваемости - 15 тысяч случаев за сутки.

Февраль. Второй месяц года начался с избрания нового спикера мажилиса. Им стал Ерлан Кошанов, сменивший на посту Нурлана Нигматулина.

Четвёртого февраля в Пекине стартовали Олимпийские игры-2022, на которых Казахстан представляли 34 спортсмена. По итогам Олимпиады страна, к сожалению, осталась без медалей, несмотря на то, что на подготовку спортсменов было затрачено 3,5 миллиарда тенге. Тем временем, казахстанский павильон на EXPO в Дубае посетил миллионный гость.

Фото НОК РК, Турар Казангапов

Вместе с тем продолжалось расследование январских событий. Так, на допросы вызвали бизнесмена и депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена.

Под следствием по делу о финансовой пирамиде оказался известный вайнер Мейржан Туребаев, а его подельник Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск.

В феврале произошёл ряд кадровых перестановок: место Кулибаева в НПП занял Раимбек Баталов, а новым главой МВД стал Марат Ахметжанов. Олжаса Бектенова назначили главой Антикоррупционной службы. Также полномочия мажилисмена сложила Дарига Назарбаева.

Что касается мировых событий, повлиявших впоследствии на Казахстан, ключевыми стали начавшиеся 24-го февраля военные действия в Украине. Сначала Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, после чего объявил о военной операции в Донбассе. Началась эвакуация казахстанцев.

Март. Весна в Казахстане стартовала с переименования партии Nur Otan в Amanat. Президент на съезде партии высказал мнение, что энтузиасты с горящими глазами уступили место апатичным функционерам. Токаев подчеркнул, что ребрендинг - это не смена вывески, а перестройка всей партийной работы.

Фото akorda.kz

В казахстанском здравохранении в марте произошёл прорыв - вакцину "Спутник Лайт" стали производить в Караганде. Однако население куда больше интересовал образовавшийся дефицит сахара, из-за которого в магазинах некоторых городов начался настоящий ажиотаж . Впоследствии глава государства объявил выговор министрам Султанову и Карашукееву.

фото BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"

На Каспийском трубопроводном консорциуме под Новороссийском произошла авария, ущерб Казахстана от которой был оценён в 100-150 миллиардов тенге.

Были в марте новости и о новых задержаниях. АФМ РК сообщило о задержании бизнесмена Кайрата Боранбаева, а антикор - Кайрата Сатыбалды. К слову, его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, тоже была арестована. Сотрудниками комитета нацбезопасности у подследственного Карима Масимова были изъяты 11 авто, элитная недвижимость и другие предметы роскоши.

Что касается спорта, Казахстан принял участие в Паралимпийских играх, где единственную медаль завоевал биатлонист Александр Герлиц.

Апрель. В апреле казахстанцы отмечали священный месяц Рамазан, в заключении которого президент провёл ауызашар в Акорде.

Фото akorda.kz

В этом месяце также прошёл ряд кадровых назначений: к примеру, Нурлыбек Налибаев стал акимом Кызылординской области, а Нуржан Нуржигитов - акимом Жамбыльской. Магзум Мирзагалиев возглавил "КазМунайГаз".

А блогеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова взяли под стражу по делу о финпирамиде.

Май. В последний месяц весны жители Конаева с размахом отпраздновали переименование города.

"Согласно Указу Президента, после разделения областей Конаев станет админстративным центром Алматинской области, что обеспечит импульс развитию города и даст возможность более эффективно решать накопившиеся социальные проблемы районов, граничащих с мегаполисом", − сказал тогдашний глава региона Канат Бозумбаев.

Фото Владимир Заикин

21 мая в Шымкенте произошла трагедия - возле роддома № 1 прогремел взрыв, в котором погибло три человека, включая младенца. Было установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки​ 138, где производили физраствор.

Фото ДЧС г. Шымкента

Июнь стал по-настоящему историческим для страны. Во-первых, в начале лета казахстанцы проголосовали на общенациональном референдуме за поправки в Конституцию. Показали явку почти восемь миллионов казахстанцев. 77 процентов из них отдали голос "за".

Фото МИД РК

Во-вторых, 8-го июня вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей в Казахстане: Абайской, Жетысуской и Улытауской. Акимом области Абай был назначен Нурлан Уранхаев, акимом области Улытау стал Берик Абдыгалиулы, а Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев.

"Предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае, центр Жетысуской области разместится в Талдыкоргане", - сказал Токаев в своём мартовском послании народу Казахстана.

Ещё одной широкой темой обсуждения стало участие главы государства на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме. Президент высказался насчёт ДНР и ЛНР:

"Казахстан не признаёт Луганск и Донецк, Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию, ссылаясь на принцип территориальной целостности государства, закрепленный уставом ООН", - заявил он.

Фото Atameken Business

Июль. Самым ярким событием июля по праву стала сенсационная победа теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Для неё эта победа стала первой в карьере на турнирах "Большого Шлема".

Фото из открытых источников

В середине лета президент с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, где совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама — городе Мекке.

Фото Telegram-канал "Борт №1"

Август. В августе произошёл ряд кадровых назначений: Бахыт Султанов был освобождён от должности вице-премьера – министра торговли и интеграции. На его место пришёл Серик Жумангарин. Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима Туркестанской области. Новым главой региона стал Дархан Сатыбалды. Ондасын Уразалин ушёл с поста акима Актюбинской области. Его заменил Ералы Тугжанов. Главой АЗРК был назначен Марат Омаров. Также стало известно, что Нурлан Нигматуллин и его брат Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле.

В последний месяц лета состоялись визиты президента в Россию и Азербайджан. К-Ж. Токаев поздравил иностранных коллег с 30-летием установления дипломатических отношений.

Фото Телеграм-канал "БОРТ №1"

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между странами на 2022-2026 годы.

Сентябрь. Первый месяц осени в Казахстане был богат на разные события. Первого сентября глава государства выступил с Посланием народу Казахстана, в котором сообщил о досрочных выборах на пост президента и об амнистии для участников январских событий. Он также предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком.

На следующий день в Костанайской области начались лесные пожары, которые продолжались больше недели. В результате в огне были уничтожены более 43 тысяч гектаров леса, один человек погиб.

Фото МЧС РК

Президент посетил регион и встретился с пострадавшими от пожара на территорий села Аманкарагай жителями.

Фото Telegram-канал "Борт №1"

В середине сентября в стране прошел VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который посетил Папа Римский Франциск.

"Я знаю, что Казахстан и все страны, которые находятся рядом, прилагают большие усилия для того, чтобы пропагандировать культуру во всём мире. Я вас призываю, чтобы ваша страна продолжала быть синонимом гармонии и мира. Казахстан является перекрёстком очень важных геополитических путей, основная роль вашей страны в том чтобы, решать конфликты межнациональные и другого рода", - сказал Папа Римский на встрече с общественностью.

В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства подарил главе католической церкви домбру.

В те же даты в страну прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь, который получил высшую госнаграду Казахстана из рук президента Токаева. Глава Поднебесной написал статью о дружеских отношениях Казахстана и Китая.

17 сентября Токаев своим указом утвердил переименование Нур-Султана в Астану. До этого на совместном заседании палат парламента депутаты проголосовали за возвращение столице прежнего названия.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация в вооруженные силы. Это вызвало отток россиян в страны зарубежья, в том числе Казахстан. Многокилометровые очереди легковых машин и пешеходов, стремящихся выехать из РФ, создали пробки на границе.

Фото arbuztoday.ru

О притоке россиян в Казахстан высказался Токаев.

"Казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями — залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос", - сказал он.

Октябрь. В начале месяца в республику по специальному приглашению прибыл 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Новак Джокович. Он одержал победу на теннисном турнире АТР 500 Astana Open.

Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана

В октябре началась регистрация кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Первыми подали заявки Жигули Дайрабаев и Нурлан Ауесбаев. Партия Amanat выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

А прибывшие после объявления мобилизации россияне стали получать ИИН в казахстанских ЦОНах. Их приезд также вызвал скачок цен на жильё в Казахстане. Цены начали падать только к концу месяца.

В середине октября в Астане прошли три международных саммита: СВМДА, "Центральная Азия – Россия" и заседание Совета глав государств, которые посетил Владимир Путин, Тайип Реджеп Эрдоган и другие главы государств.

"Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ. Вместе с тем, ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предлагаю поручить аппаратам Советов безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер", - сказал Токаев.

Фото Akorda.kz

В этом году День республики спустя 13 лет обрёл статус национального праздника. Президент, поздравляя казахстанцев, отметил, что этот день имеет историческое значение. К празднику получили ключи от новых домов погорельцы в Аулиекольском районе Костанайской области.

Фото акимата Костанайской области

Ноябрь. В начале ноября на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошёл внезапный выброс газа, унёсший жизни пятерых шахтёров. На шахте приостановили все работы, а в МЧС заявили, что в трагедии на 100% виновно предприятие "Арселлормиттал Темиртау". По поручению президента было создано несколько комиссий, которые исследуют работу АМТ.

Фото Baigenews.kz

В то же время на ТЭЦ в городе Риддер произошла авария, из-за которой без тепла остались 22 тысячи абонентов. Был введён режим ЧС. Позже жители написали петицию с требованием передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

17-го ноября Казахстан потрясла смерть молодого пожарного Аскара Забикулина, который вместе с сослуживцем Аяном Кемпировым вынес из огня пятерых человек из горящей квартиры в Астанинской многоэтажке. Президент наградил их орденами "Айбын", семье погибшего Забикулина была подарена трёхкомнатная квартира. Его именем назовут одну из улиц Астаны.

Фото МЧС РК

20-го ноября в Казахстане прошли выборы президента. На них проголосовали почти 70 процентов казахстанцев, показав высокую явку.

Фото Akorda.kz

В некоторых регионах отдать свой голос приходили целыми семьями или ещё как-нибудь по-особенному.

Фото из открытых источников

В итоге победителем стал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. 26-го ноября он принёс присягу на церемонии инаугурации.

С наступлением холодов в Казахстане в некоторых регионах страны напомнили о себе долгоиграющие проблемы с коммунальной энергетикой. Так, на ТЭЦ в Экибастузе случилась авария - жители города остались без тепла в тридцатиградусный мороз.

Фото Baigenews.kz

Произошли повреждения на теплосетях, в результате на ТЭЦ остановили пять водогрейных котлов и один энергетический, прокомментировали тогда в Минэнерго. Временно были эвакуированы жители, пациенты больниц и дети из приюта. Предварительной причиной ЧП назвали ошибочные действия персонала ТЭЦ. Город посетил премьер Алихан Смаилов, который взял ситуацию на контроль.

Декабрь. В первый день зимы был сменён аким Северо-Казахстанской области. Им стал Айдарбек Сапаров. Аналогичные кадровые изменения произошли и в Павлодарской области - снятый с должности Абылкаир Скаков извинился перед экибастузцами. Нового акима встретили и жители столицы. На эту должность заступил Женис Касымбек. А Алтай Кульгинов был назначен заместителем премьер-министра.

В конце года принято оглядываться назад и подводить итоги. Так, в Алматы полным ходом идёт восстановление разгромленных в январе объектов, которые обещают открыть уже в 2023 году.

Фото Baigenews.kz/Артем Чурсинов

А в память о жертвах январских событий К-Ж. Токаев открыл мемориал "Тағзым" на площади южной столицы. Сотни людей пришли почтить память погибших — это их родные, близкие, коллеги, а также общественные деятели и волонтеры. Глава государства возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал гимн.

"Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта и всем гражданам", – сказал президент.

Фото Akorda.kz

В преддверии 2023 года хотелось бы пожелать всем казахстанцам переживать только радостные и приятные события!