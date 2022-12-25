Лента новостей
- Кантар, Уимблдон, выборы и ЧП - хроника главных событий года в Казахстане 11:30 109
- Коронавирусом за сутки заразились 233 казахстанца 11:04 116
- В Египте во время баскетбольного матча на болельщиков обрушилась трибуна 10:22 142
- Поздравления, медали и ключи от квартир: столичная полиция отметила 25-летие 09:39 184
- Появилось видео зрелищного нокаута Батыра Джукембаева 08:44 382
- Неблагоприятные метеоусловия 25 декабря ожидаются в пяти городах Казахстана 08:15 296
- 9-летний ребенок умер в бассейне Байконура 07:56 472
- В Петропавловске дедушку обязали платить внукам алименты с пенсии 07:24 981
- Куат Хамитов отреагировал на выход Артема Резникова в финал Гран-при за миллион долларов 06:30 389
- Как будут проверять наши мобильные переводы в 2023-м 05:00 396
- Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом 04:25 425
- Бюджет Шымкента снова пересмотрели в сторону увеличения 03:36 361
- Умер юморист из "Кривого зеркала" 02:18 422
- Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за одну ночь 01:50 374
- В Казахстане не продается препарат, от которого скончались дети в Узбекистане - Минздрав 00:35 484
- Школы, детские сады и ряд предпритий обесточат в Павлодаре 24.12.2022 437
- Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен: "Жду рождественского чуда в Алматы" 24.12.2022 606
- Кинотеатры Японии не справляются с новым "Аватаром" 24.12.2022 543
- Рыбакина разгромила первую ракетку мира 24.12.2022 1495
- Регистрация кандидатов в депутаты Сената завершилась в Казахстане 24.12.2022 647
- "Франция, перестань ныть!" Аргентинские болельщики запустили петицию 24.12.2022 468
- Новый метод борьбы с раком начали использовать в Казахстане 24.12.2022 775
- "Барыс" сотворил предновогоднее чудо в матче с "Автомобилистом" 24.12.2022 540
- Грузовик и Lexus столкнулись на кызылординской трассе. Погибли два человека 24.12.2022 782
- Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана 24.12.2022 532
- Режим ЧС объявлен в Чили: пожар уничножил более 500 домов 24.12.2022 484
- Димаш Кудайберген примет участие в BIZ ВIRGEMIZ FEST в Астане 24.12.2022 561
- Скончался ведущий глазной хирург Казахстана Серик Жумабаев 24.12.2022 2693
- Токаев поздравил с днём рождения президента Азербайджана 24.12.2022 482
- Стабилизировать цены на продукты перед Новым годом поручил Смаилов 24.12.2022 516
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 19189
- Датчик утечки газа и дыма разработали десятиклассники в Талдыкоргане 24.12.2022 559
- Четыре котла из шести работают на ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" 24.12.2022 478
- Мужчину с гранатой обезвредили полицейские в Павлодаре 24.12.2022 558
- Казахстан примет участие в турнире развития УЕФА 24.12.2022 513
- За проведение техосмотра без машины бизнесу грозят штрафы до 300 МРП 24.12.2022 632
- В Узбекистане после приёма препарата от ОРВИ умерли 15 детей 24.12.2022 1260
- 257 казахстанцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки 24.12.2022 724
- Казахстан стал более открытым к международному сотрудничеству — западные СМИ 24.12.2022 551
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 25033
- Казахстанец Артём Резников выиграл десятый подряд бой в ММА 24.12.2022 607
- В четырёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 24.12.2022 582
- Президента Татарстана будут называть "раис" 24.12.2022 995
- Птичий грипп выявили у мёртвых лебедей в Мангистау 24.12.2022 616
- "Яндекс" научил "Алису" искать потерянный дома смартфон 24.12.2022 624
- Объявлены победители первой премии в области искусства Umai 24.12.2022 592
- 13 новых школ появятся в Астане к следующему учебному году - аким 24.12.2022 1143
- Казахстанцы будут получать SMS о перечислении им пенсий, пособий и соцвыплат 24.12.2022 1066
- Эвакуатор с легковым авто сгорели в Жетысуской области 24.12.2022 619
- Судисполнителя осудили в Астане за неуплату алиментов 24.12.2022 856
- Пройти техосмотр авто с иностранными номерами в РК можно будет со 2 января 24.12.2022 659
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 622
- Фируза Шарипова провела бой после длительной паузы 23.12.2022 704
- Льготное жильё вне очереди выдавали в Шымкенте 23.12.2022 875
- Димаш Кудайберген анонсировал концерты в двух странах 23.12.2022 1042
- 43 раза за десять дней нарушил ПДД житель Петропавловска 23.12.2022 9355
- Житель Атырау поджёг дом, в котором запер супругу и маленького ребёнка 23.12.2022 2703
- Стрельба в Париже: погибли три человека 23.12.2022 655
- "Транстелеком" опроверг информацию о сотрудничестве с российским хостинг-провайдером 23.12.2022 653
- Похолодание ожидается в Казахстане 23.12.2022 1296
- Выезд из Астаны в сторону Кокшетау перекрыли из-за непогоды 23.12.2022 1064
- Наркотики необычным способом передали в колонию в Шымкенте 23.12.2022 2779
- МЗ РК: Нервно-психические заболевания и сутулость - главные "болячки" школьников 23.12.2022 2579
- Носить маски и не посещать общественные места призывает казахстанцев Минздрав 23.12.2022 2663
- Почти 200 педиатров не хватает в Казахстане 23.12.2022 2595
- Акимы будут нести персональную ответственность за подготовку к паводку 23.12.2022 2605
- Более 400 тысяч детей родились в 2022 году в Казахстане 23.12.2022 2829
- Алан Курмангалиев стал спортсменом года в Казахстане 23.12.2022 2653
- Завершился второй аукционный лот по распределению частот 5G в Казахстане 23.12.2022 2726
- 50 предпринимателей получили по два миллиона тенге от акима Карагандинской области 23.12.2022 2564
- Прямые рейсы запустят из Казахстана в Пакистан 23.12.2022 2552
- "Мёртвые души" получили 75 миллионов тенге из бюджета по программе Artsport 23.12.2022 3020
- Ипотечное кредитование по программе “7-20-25” продлят в Казахстане 23.12.2022 2874
- Учитель из TikTok: в Казахстане наградили лучших педагогов 23.12.2022 2616
- Казахстан увеличивает объёмы поставки нефти в Узбекистан 23.12.2022 2577
- Обрез и 20 патронов нашли у жителя Туркестанской области 23.12.2022 2502
- В Костанайской области из-за ухудшения погоды закрыли несколько участков трасс 23.12.2022 2572
- Ядовитый груз из Казахстана: в Жуковском задержали партию экзотических животных 23.12.2022 3853
- Лучшего сельского акима выбрали в Казахстане 23.12.2022 2620
- Защиту беженцев на территории Казахстана обсудили в Минтруда 23.12.2022 2730
Кантар, Уимблдон, выборы и ЧП - хроника главных событий года в Казахстане
Чем нам запомнился уходящий год?
2022 год был наполнен как печальными, так и радостными событиями. В памяти у казахстанцев останутся переломные январские события и последовавшие за ними кадровые перестановки и системные реформы. Что касается позитивных моментов - в стране были образованы три новые области, теннисистка Елена Рыбакина впервые принесла нам победу на Уимблдоне, а Дню республики вернули его прежнюю историческую значимость. BaigeNews.kz сделал краткую хронику знаменательных событий 2022 года.
Январь. Самым, пожалуй, значимым месяцем года для казахстанцев стал январь. Второго января сразу после празднования Нового года на митинг с требованием снизить цены на газ вышли мангистаусцы. На следующий же день властями было принято решение о снижении стоимости газа. Аким области Нурлан Ногаев призвал митингующих к конструктивному диалогу, но ситуация стремительно начала прибавлять обороты. Протесты, переросшие в стихийные беспорядки прокатились по всей стране. Самые разрушительные из них произошли в Алматы. Многие казахстанцы назвали январский процесс Кантаром.
Фото Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Президент Токаев назвал происходящее в южной столице террористическим актом и попыткой госпереворота. Шестого января президент обратился к главам государств ОДКБ за помощью.
Фото Akorda.kz
Всего в январских событиях погибло 238 граждан. Было заведено 546 уголовных дел, задержаны сотни подозреваемых, включая криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу "Дикий Арман". Начал свою работу фонд "Қазақстан халқына". А 10 января был объявлен днём общенационального траура.
Фото VALERY SHARIFULIN\TASS VIA GETTY IMAGES
Фото Baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В связи с январской трагедией произошёл ряд крупных кадровых перестановок во власти. Так, с поста был снят Карим Масимов, позже он был задержан, а на его место заступил Ермек Сагимбаев. Сменилось руководство ДКНБ в нескольких регионах Казахстана. Премьер-министр Аскар Мамин подал в отставку. Новым главой правительства стал Алихан Смаилов. Вместе с ним поменялись члены кабмина и руководители ряда госорганов. Новым акимом Алматы стал Ерболат Досаев.
Фото акимата г. Алматы
Не оставлял в покое казахстанцев и коронавирус: 20-го января был зафиксирован антирекорд по заболеваемости - 15 тысяч случаев за сутки.
Февраль. Второй месяц года начался с избрания нового спикера мажилиса. Им стал Ерлан Кошанов, сменивший на посту Нурлана Нигматулина.
Четвёртого февраля в Пекине стартовали Олимпийские игры-2022, на которых Казахстан представляли 34 спортсмена. По итогам Олимпиады страна, к сожалению, осталась без медалей, несмотря на то, что на подготовку спортсменов было затрачено 3,5 миллиарда тенге. Тем временем, казахстанский павильон на EXPO в Дубае посетил миллионный гость.
Фото НОК РК, Турар Казангапов
Вместе с тем продолжалось расследование январских событий. Так, на допросы вызвали бизнесмена и депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена.
Под следствием по делу о финансовой пирамиде оказался известный вайнер Мейржан Туребаев, а его подельник Азимжан Саидбаев был объявлен в розыск.
В феврале произошёл ряд кадровых перестановок: место Кулибаева в НПП занял Раимбек Баталов, а новым главой МВД стал Марат Ахметжанов. Олжаса Бектенова назначили главой Антикоррупционной службы. Также полномочия мажилисмена сложила Дарига Назарбаева.
Что касается мировых событий, повлиявших впоследствии на Казахстан, ключевыми стали начавшиеся 24-го февраля военные действия в Украине. Сначала Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, после чего объявил о военной операции в Донбассе. Началась эвакуация казахстанцев.
Март. Весна в Казахстане стартовала с переименования партии Nur Otan в Amanat. Президент на съезде партии высказал мнение, что энтузиасты с горящими глазами уступили место апатичным функционерам. Токаев подчеркнул, что ребрендинг - это не смена вывески, а перестройка всей партийной работы.
Фото akorda.kz
В казахстанском здравохранении в марте произошёл прорыв - вакцину "Спутник Лайт" стали производить в Караганде. Однако население куда больше интересовал образовавшийся дефицит сахара, из-за которого в магазинах некоторых городов начался настоящий ажиотаж . Впоследствии глава государства объявил выговор министрам Султанову и Карашукееву.
фото BaigeNews.kz / супермаркет "Магнум"
На Каспийском трубопроводном консорциуме под Новороссийском произошла авария, ущерб Казахстана от которой был оценён в 100-150 миллиардов тенге.
Были в марте новости и о новых задержаниях. АФМ РК сообщило о задержании бизнесмена Кайрата Боранбаева, а антикор - Кайрата Сатыбалды. К слову, его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, тоже была арестована. Сотрудниками комитета нацбезопасности у подследственного Карима Масимова были изъяты 11 авто, элитная недвижимость и другие предметы роскоши.
Что касается спорта, Казахстан принял участие в Паралимпийских играх, где единственную медаль завоевал биатлонист Александр Герлиц.
Апрель. В апреле казахстанцы отмечали священный месяц Рамазан, в заключении которого президент провёл ауызашар в Акорде.
Фото akorda.kz
В этом месяце также прошёл ряд кадровых назначений: к примеру, Нурлыбек Налибаев стал акимом Кызылординской области, а Нуржан Нуржигитов - акимом Жамбыльской. Магзум Мирзагалиев возглавил "КазМунайГаз".
А блогеров Мейржана Туребаева и Меирхана Шерниязова взяли под стражу по делу о финпирамиде.
Май. В последний месяц весны жители Конаева с размахом отпраздновали переименование города.
"Согласно Указу Президента, после разделения областей Конаев станет админстративным центром Алматинской области, что обеспечит импульс развитию города и даст возможность более эффективно решать накопившиеся социальные проблемы районов, граничащих с мегаполисом", − сказал тогдашний глава региона Канат Бозумбаев.
Фото Владимир Заикин
21 мая в Шымкенте произошла трагедия - возле роддома № 1 прогремел взрыв, в котором погибло три человека, включая младенца. Было установлено, что в результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки 138, где производили физраствор.
Фото ДЧС г. Шымкента
Июнь стал по-настоящему историческим для страны. Во-первых, в начале лета казахстанцы проголосовали на общенациональном референдуме за поправки в Конституцию. Показали явку почти восемь миллионов казахстанцев. 77 процентов из них отдали голос "за".
Фото МИД РК
Во-вторых, 8-го июня вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей в Казахстане: Абайской, Жетысуской и Улытауской. Акимом области Абай был назначен Нурлан Уранхаев, акимом области Улытау стал Берик Абдыгалиулы, а Жетысускую область возглавил Бейбит Исабаев.
"Предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае, центр Жетысуской области разместится в Талдыкоргане", - сказал Токаев в своём мартовском послании народу Казахстана.
Ещё одной широкой темой обсуждения стало участие главы государства на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме. Президент высказался насчёт ДНР и ЛНР:
"Казахстан не признаёт Луганск и Донецк, Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию, ссылаясь на принцип территориальной целостности государства, закрепленный уставом ООН", - заявил он.
Фото Atameken Business
Июль. Самым ярким событием июля по праву стала сенсационная победа теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне. Для неё эта победа стала первой в карьере на турнирах "Большого Шлема".
Фото из открытых источников
В середине лета президент с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, где совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама — городе Мекке.
Август. В августе произошёл ряд кадровых назначений: Бахыт Султанов был освобождён от должности вице-премьера – министра торговли и интеграции. На его место пришёл Серик Жумангарин. Умирзак Шукеев подал в отставку с поста акима Туркестанской области. Новым главой региона стал Дархан Сатыбалды. Ондасын Уразалин ушёл с поста акима Актюбинской области. Его заменил Ералы Тугжанов. Главой АЗРК был назначен Марат Омаров. Также стало известно, что Нурлан Нигматуллин и его брат Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле.
В последний месяц лета состоялись визиты президента в Россию и Азербайджан. К-Ж. Токаев поздравил иностранных коллег с 30-летием установления дипломатических отношений.
Фото Телеграм-канал "БОРТ №1"
По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между странами на 2022-2026 годы.
Сентябрь. Первый месяц осени в Казахстане был богат на разные события. Первого сентября глава государства выступил с Посланием народу Казахстана, в котором сообщил о досрочных выборах на пост президента и об амнистии для участников январских событий. Он также предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком.
На следующий день в Костанайской области начались лесные пожары, которые продолжались больше недели. В результате в огне были уничтожены более 43 тысяч гектаров леса, один человек погиб.
Фото МЧС РК
Президент посетил регион и встретился с пострадавшими от пожара на территорий села Аманкарагай жителями.
В середине сентября в стране прошел VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который посетил Папа Римский Франциск.
"Я знаю, что Казахстан и все страны, которые находятся рядом, прилагают большие усилия для того, чтобы пропагандировать культуру во всём мире. Я вас призываю, чтобы ваша страна продолжала быть синонимом гармонии и мира. Казахстан является перекрёстком очень важных геополитических путей, основная роль вашей страны в том чтобы, решать конфликты межнациональные и другого рода", - сказал Папа Римский на встрече с общественностью.
В память о пребывании на гостеприимной казахской земле глава государства подарил главе католической церкви домбру.
В те же даты в страну прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь, который получил высшую госнаграду Казахстана из рук президента Токаева. Глава Поднебесной написал статью о дружеских отношениях Казахстана и Китая.
17 сентября Токаев своим указом утвердил переименование Нур-Султана в Астану. До этого на совместном заседании палат парламента депутаты проголосовали за возвращение столице прежнего названия.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация в вооруженные силы. Это вызвало отток россиян в страны зарубежья, в том числе Казахстан. Многокилометровые очереди легковых машин и пешеходов, стремящихся выехать из РФ, создали пробки на границе.
Фото arbuztoday.ru
О притоке россиян в Казахстан высказался Токаев.
"Казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями — залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос", - сказал он.
Октябрь. В начале месяца в республику по специальному приглашению прибыл 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Новак Джокович. Он одержал победу на теннисном турнире АТР 500 Astana Open.
Фото пресс-службы Федерации тенниса Казахстана
В октябре началась регистрация кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Первыми подали заявки Жигули Дайрабаев и Нурлан Ауесбаев. Партия Amanat выдвинула кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.
А прибывшие после объявления мобилизации россияне стали получать ИИН в казахстанских ЦОНах. Их приезд также вызвал скачок цен на жильё в Казахстане. Цены начали падать только к концу месяца.
В середине октября в Астане прошли три международных саммита: СВМДА, "Центральная Азия – Россия" и заседание Совета глав государств, которые посетил Владимир Путин, Тайип Реджеп Эрдоган и другие главы государств.
"Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ. Вместе с тем, ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предлагаю поручить аппаратам Советов безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер", - сказал Токаев.
Фото Akorda.kz
В этом году День республики спустя 13 лет обрёл статус национального праздника. Президент, поздравляя казахстанцев, отметил, что этот день имеет историческое значение. К празднику получили ключи от новых домов погорельцы в Аулиекольском районе Костанайской области.
Фото акимата Костанайской области
Ноябрь. В начале ноября на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошёл внезапный выброс газа, унёсший жизни пятерых шахтёров. На шахте приостановили все работы, а в МЧС заявили, что в трагедии на 100% виновно предприятие "Арселлормиттал Темиртау". По поручению президента было создано несколько комиссий, которые исследуют работу АМТ.
Фото Baigenews.kz
В то же время на ТЭЦ в городе Риддер произошла авария, из-за которой без тепла остались 22 тысячи абонентов. Был введён режим ЧС. Позже жители написали петицию с требованием передать ТЭЦ в коммунальную собственность.
17-го ноября Казахстан потрясла смерть молодого пожарного Аскара Забикулина, который вместе с сослуживцем Аяном Кемпировым вынес из огня пятерых человек из горящей квартиры в Астанинской многоэтажке. Президент наградил их орденами "Айбын", семье погибшего Забикулина была подарена трёхкомнатная квартира. Его именем назовут одну из улиц Астаны.
Фото МЧС РК
20-го ноября в Казахстане прошли выборы президента. На них проголосовали почти 70 процентов казахстанцев, показав высокую явку.
Фото Akorda.kz
В некоторых регионах отдать свой голос приходили целыми семьями или ещё как-нибудь по-особенному.
Фото из открытых источников
В итоге победителем стал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. 26-го ноября он принёс присягу на церемонии инаугурации.
С наступлением холодов в Казахстане в некоторых регионах страны напомнили о себе долгоиграющие проблемы с коммунальной энергетикой. Так, на ТЭЦ в Экибастузе случилась авария - жители города остались без тепла в тридцатиградусный мороз.
Фото Baigenews.kz
Произошли повреждения на теплосетях, в результате на ТЭЦ остановили пять водогрейных котлов и один энергетический, прокомментировали тогда в Минэнерго. Временно были эвакуированы жители, пациенты больниц и дети из приюта. Предварительной причиной ЧП назвали ошибочные действия персонала ТЭЦ. Город посетил премьер Алихан Смаилов, который взял ситуацию на контроль.
Декабрь. В первый день зимы был сменён аким Северо-Казахстанской области. Им стал Айдарбек Сапаров. Аналогичные кадровые изменения произошли и в Павлодарской области - снятый с должности Абылкаир Скаков извинился перед экибастузцами. Нового акима встретили и жители столицы. На эту должность заступил Женис Касымбек. А Алтай Кульгинов был назначен заместителем премьер-министра.
В конце года принято оглядываться назад и подводить итоги. Так, в Алматы полным ходом идёт восстановление разгромленных в январе объектов, которые обещают открыть уже в 2023 году.
Фото Baigenews.kz/Артем Чурсинов
А в память о жертвах январских событий К-Ж. Токаев открыл мемориал "Тағзым" на площади южной столицы. Сотни людей пришли почтить память погибших — это их родные, близкие, коллеги, а также общественные деятели и волонтеры. Глава государства возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал гимн.
"Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта и всем гражданам", – сказал президент.
Фото Akorda.kz
В преддверии 2023 года хотелось бы пожелать всем казахстанцам переживать только радостные и приятные события!
-
Trend news
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 18797
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 24706
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 584
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 11359
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 5490
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 911
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1277
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45119
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24282
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1512
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1603
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19365
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1189
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7074
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46077
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16063
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2625
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 4735
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2271
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3390
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4707
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7439
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3095
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45375
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2466
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3257
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9303
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69077
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 12717
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5700
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15339
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19336
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5171
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 2805
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36267
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3211
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4062
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48143
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8365
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12702
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4540
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 55762
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3709
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22053
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10661
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5122
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 3750
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6325
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5354
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4139
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4031
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 6881
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4508
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38366
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22510
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 10839
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 7959
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 4960
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31101
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 46657
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5019
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20282
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7720
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12531
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 6968
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6046
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 5924
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 12952
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45649
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 5978
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5409
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 15253
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 6269
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 22922
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 7782
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 7012
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 8036
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 12245
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 10475
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 6367
-
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 812
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2593
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2641
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 2618
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1037
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 927
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1075
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 806
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1008
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1391
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2085
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 1871
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2376
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2205
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2122
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3195
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3042
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3394
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 3899
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 3866
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4092
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 3961
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4076
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4712
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 4846
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5017
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5135
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 4795
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5227
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 4973
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5084
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5087
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5254
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5516
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5246
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5464
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5588
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5603
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 5804
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6311
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6595
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6349
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 6784
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6439
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6494
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6507
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6356
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 6795
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7079
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6716
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25077
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7155
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 6924
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 6895
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12089
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7726
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16828
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14841
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14884
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15601
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14321
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18881
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15506
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17006
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18100
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17571
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15080
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15586
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34612
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16682
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19676
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15690
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16874
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17432
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18932
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16913
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18921
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18459
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19780
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19478