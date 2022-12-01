Северо-Казахстанскую область возглавил бывший вице-министр МСХ Айдарбек Сапаров

Фото: foodindustry.kz

Айдарбек Сапаров стал акимом Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1. Ранее эту должность занимал Кумар Аксакалов.

"Назначить Сапарова Айдарбека Сейпелловича акимом Северо-Казахстанской области", — говорится в указе Президента.

Айдарбек Сапаров родился 12 июня 1966 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева по специальности "зооинженер", "бакалавр государственного управления". Награждён орденами "Кұрмет", "Парасат", и юбилейной медалью "Астана 10 лет" .

Трудовую деятельность начал в 1984 году бухгалтером совхоза в Северо-Казахстанской области.

В 1992–1995 годы — зоотехник–реализатор, коммерческий директор КТ имени Калинина.

В 1995–2003 годы — директор, генеральный директор ТОО "Ногайбай".

В 2003–2005 годы — заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация".

В 2005-2006 годы — первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО "Продкорпорация".

В 2006-2006 годы — начальник областной территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.

В 2006–2008 годы — аким района Шал акына Северо-Казахстанской области.

В 2008–2010 годы — аким района Магжана Жумабаева в Северо-Казахстанской области.

В 2010-2011 годы — заместитель акима Северо-Казахстанской области по сельскому хозяйству.

В 2011–2019 годы — первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

В 2019–2022 годы — первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.