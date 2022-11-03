Выброс газа на шахте имени Ленина: полиция начала расследование

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Полиция Карагандинской области начала расследование по факту внезапного выброса газа на шахте имени Ленина в Темиртау, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

"По факту ЧП, имевшего место в шахте имени Ленина в Карагандинской области, зарегистрировано уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Департамента полиции Карагандинской области. Проводятся все необходимые действия", - сообщили в департаменте полиции области.

Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинск при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия четыре человека погибли, поиски ещё одного работника продолжаются.