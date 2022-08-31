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Ондасын Уразалин ушёл с поста акима Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу маслихата области. Нового главу региона выберут на собрании депутатов областного маслихата сегодня, 31 августа.

"На рассмотрение вносится вопрос о даче согласия на назначение акима Актюбинской области", — говорится в сообщении секретаря областного маслихата Амангельды Нугманова.

Ондасын Уразалин возглавлял Актюбинскую область с февраля 2019 года.

Уразалин родился в 1963 году. Окончил Актюбинский педагогический институт и Казахский государственный университет имени Кирова.

Свою трудовую деятельность начинал с позиции преподавателя Актюбинского педагогического института. С 1993 по 1999 год был председателем правления банка "Рика". В 1999-2000 годах был председателем правления ЗАО "Облтрансгаз", ЗАО "Актобегаз".

В разные годы работал в структурах акимата Актюбинской области, департаменте внутренних дел региона, занимал разные должности в Администрации Президента РК. 22 марта 2017 года Указом Главы государства был назначен заместителем руководителя Администрации Президента.

"Это мы проходили" – аким Актюбинской области отреагировал на петицию о своей отставке.