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Виновные будут привлечены к ответственности — Алихан Смаилов о ЧС в Экибастузе
Вечером 30 ноября Премьер-Министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой посетил город Экибастуз, где несколькими днями ранее произошла авария в системе теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.
Ознакомившись с обстановкой на городской ТЭЦ, а также докладами и.о. акима Павлодарской области А. Скакова и и.о. генерального директора АО "Павлодарэнерго" В. Лесина, Премьер-Министр отметил, что с первого дня ЧС был создан специальный оперативный штаб и привлечены все необходимые специалисты для устранения последствий аварии.
"Ситуация была незамедлительно взята на контроль. В первые дни наблюдались сложности с определением аварийных мест, но в настоящее время ремонтные работы завершаются. Мы ожидаем, что сегодня-завтра работа по подключению всех жилых домов будет проведена", — сказал Алихан Смаилов.
По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали. Так, согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.
Премьер-Министр добавил, что в настоящее время проводится соответствующее расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности.
Кроме того, будет проведена работа по обеспечению стабильности ТЭЦ и вложению инвестиций в ее модернизацию и обновление городских теплосетей.
"На контроле находятся также вопросы обеспечения теплом жителей Усть-Каменогорска, Рудного, Риддера и других городов, где возникали нештатные ситуации на ТЭЦ или теплосетях", — подчеркнул Алихан Смаилов.
В рамках рабочей поездки Премьер-Министр также ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с жильцами одного из домов, оставшихся без тепла.
В заключение он добавил, что акимату необходимо наладить стабильную обратную связь с населением и оперативно реагировать на все запросы жителей города, поступающие через соцсети и "горячую линию".
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