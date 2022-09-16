Парламент вернул столице прежнее название Астана

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На совместном заседании палат парламента вопрос возвращения столице прежнего названия – Астана - решён положительно, сообщает BaigeNews.kz.

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин сказал, что вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч, в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому с учетом общественного мнения это предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа "Жана Казахстан".

Депутат Жанарбек Ашимжанов сказал, что народ Казахстана не отрицает заслуги первого президента в укреплении государственности.

"Присвоение в столице его имени международному аэропорту, нескольким памятникам, паркам, учебного заведения – это проявление уважения. Главное требование народа – вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было присвоено им", - высказал своё мнение депутат.

Глава Минюста также подтвердил, что изменение названия столицы не приведет к необходимости изменения документов граждан. Они будут действительны.

"Документы будут действительны с прежним названием столицы, нет необходимости срочно менять документы. Если будет указано прежнее название столицы, все равно документы будут считаться действительным. Кроме этого, филиалы "Правительства для граждан" и так далее, будут принимать документы в прежнем режиме и никаких проблем не возникнет", - сказал Канат Мусин.

После обсуждения депутаты проголосовали за возвращение названия Астана столице государства.

Теперь возвращение прежнего названия столицы должен утвердить президент Казахстана.