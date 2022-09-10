Лента новостей
- Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области 15:21 0
- Памятник первому министру обороны Казахстана открыли в ВКО 15:05 50
- Известного казахстанского КВНщика выпустили из СИЗО в Кыргызстане 14:22 139
- Вагон с трамадолом на миллион тенге задержали казахстанские пограничники 13:49 241
- Эвакуированные из-за пожаров костанайские школьники получили путевки в "Бобек" 13:34 181
- Антикор отреагировал на обвинения экс-замакима Атырауской области 13:19 193
- Президент посмертно наградил пожарного, погибшего в Абайской области 12:43 169
- Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы 12:21 293
- Нужна перезагрузка: Нацкомиссия изучила проблемы здоровья матерей и младенцев в регионах 11:48 210
- Почти сутки искали пограничники заблудившихся казахстанцев 11:06 262
- Рост инфляции, "длинные" деньги и регулирование с чистого листа. Что предлагает бизнес? 10:48 348
- Казахстан и Кыргызстан намерены упростить торговые процедуры 10:09 259
- Для животных-погорельцев из Костанайской области ищут хозяев 09:42 309
- За сутки число заболевших коронавирусом казахстанцев немного снизилось 08:41 314
- Тимофей Скатов не сумел пройти в финал теннисного турнира в Испании 08:09 474
- Шымкентцы, потерявшие миллионы, требуют наказать кассиров ломбардов 07:52 398
- Студент умер на уроке физкультуры в Уральске 07:03 440
- Дорожные компании ЗКО вынуждены приостановить работу из-за дефицита дизтоплива 06:35 582
- Суровые актюбинские велодорожки возмутили горожан 05:19 352
- Саакашвили похудел на 30 килограммов за год заключения 04:07 376
- Личные вещи Мухтара Ауэзова впервые показали в Семее 03:21 407
- Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая 02:13 428
- Павлодарский полицейский-видеограф рассказал о службе в органах 01:02 387
- Месторождение Узень планируют "реабилитировать" 00:14 497
- Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу 09.09.2022 929
- "Нацфонд – детям": депозиты несовершеннолетних казахстанцев не будут облагаться налогом 09.09.2022 522
- Студентам будут выдавать 60 тысяч тенге ежемесячно на обучение или аренду квартиры - Саясат Нурбек 09.09.2022 637
- Краснокнижный уриал вернулся на северный чинк Устюрта 09.09.2022 436
- Гнёт железо, забивает гвозди руками. Казахстанский силач покоряет соцсети 09.09.2022 495
- Более 1300 тонн мусора вывезли из нацпарка "Бурабай" 09.09.2022 530
- Президент призвал бизнесменов принять участие в строительстве школ и общежитий 09.09.2022 452
- Заниматься бизнесом должно быть безопасно любому, вне зависимости от связей в госаппарате - Токаев 09.09.2022 362
- Почти сутки искали казахстанцев, отправившихся в школу и заблудившихся у границы с РФ 09.09.2022 1966
- Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева 09.09.2022 433
- Известного КВНщика подозревают в мошенничестве в Кыргызстане 09.09.2022 664
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 09.09.2022 475
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 09.09.2022 429
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 09.09.2022 839
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 09.09.2022 456
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 09.09.2022 542
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 09.09.2022 1140
- 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец 09.09.2022 1278
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 09.09.2022 453
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 09.09.2022 2165
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 09.09.2022 484
- "Сборище демсил — это старый Казахстан!" — Айдос Сарым 09.09.2022 1760
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 09.09.2022 832
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 09.09.2022 1429
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 09.09.2022 339
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 09.09.2022 692
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 09.09.2022 766
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 09.09.2022 603
- В 200 сёлах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 09.09.2022 587
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной королевы Елизаветы II 09.09.2022 398
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 09.09.2022 441
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 09.09.2022 6513
- Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей 09.09.2022 439
- Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке 09.09.2022 513
- Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру 09.09.2022 484
- Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области 09.09.2022 552
- Казахстанцев предупредили о резком похолодании 09.09.2022 834
- "Древо жизни" появится в новом столичном парке 09.09.2022 377
- Рассылка о массовом падеже скота в Казахстане из-за вакцин оказалась фейком 09.09.2022 468
- Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании 09.09.2022 573
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 143,2 миллиарда тенге 09.09.2022 476
- Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года 09.09.2022 497
- "Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу 09.09.2022 3141
- Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге 09.09.2022 868
- В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II 09.09.2022 1707
- В ВКО летят дополнительные вертолёты МЧС для тушения пожаров 09.09.2022 628
- 253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 09.09.2022 518
- В акмолинца случайно выстрелили на рыбалке 09.09.2022 554
- Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ 09.09.2022 1052
- В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге 09.09.2022 559
- В СКО переименуют озеро Сасыкколь 09.09.2022 1108
- Доля онлайн-торговли в Казахстане с начала года составила 8,7% 09.09.2022 441
- Останки казахстанского солдата передали посольству Казахстана в Москве 09.09.2022 821
- Новый британский король взял себе имя Карл III 09.09.2022 934
- Как встречали болельщики теннисиста Алана Курмангалиева в Нур-Султане 09.09.2022 497
- Скончалась королева Елизавета II 08.09.2022 1175
Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области
В ДЧС Костанайской области сообщили о ликвидации пожара в Аулиекольском районе, передаёт Baigenews.kz.
Как сообщили в ведомстве, ликвидация зафиксирована 10 сентября в 10:00, локализация была объявлен 7 сентября в 15:00.
"Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысяч гектар. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются трое пострадавших. С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа", - сообщили в ДЧС Костанайской области.
В ведомстве также отметили, что за всё время тушения воздушные судна выполнили 327 сбросов воды. В общей сложности же были задействованы 207 единиц техники и 1 785 человек из разных регионов страны.
На месте остаются 73 человека и 21 единицы техники от Басаманского и Семиозерного лесничеств. Оперативный штаб закончил свою работу.
Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.
В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению, затем партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.
Жители Аулиекольского района Костанайской области до сих пор отходят от пожара, который охватил сразу несколько аулов.
По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области.
Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата Берик Танжариков рассказал о том, как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области.
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 911
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 967
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21061
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 177820
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 6922
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10436
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2404
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2728
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11462
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1938
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7988
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2046
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4725
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26774
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9034
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2643
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6543
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2897
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19769
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4677
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5530
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3873
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9401
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4766
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3602
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3652
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7383
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3798
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3456
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5909
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3690
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11501
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3440
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3575
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3428
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5947
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3675
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4153
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4792
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5118
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4848
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4558
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6281
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5593
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5956
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6222
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8531
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12089
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7824
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8680
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7395
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10838
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6789
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7951
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10154
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8659
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8539
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7290
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9146
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7490
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17347
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10222
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9564
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9889
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10306
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9531
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9668
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10006
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10899
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9774
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10641
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14477
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9811
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11416
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8788
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8548
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9873
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10109
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8511
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10433
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7660
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6775
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6831
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7098
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6557
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10644
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7339
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9270
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10186
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10116
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7773
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7929
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23049
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8942
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10899
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8044
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9439
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10069
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11108
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9490
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11480
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10947
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12006
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12201
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28522
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12575
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13394
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13283
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13362
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14063
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21925
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13521
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20746
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31222
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15236
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19181
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19569
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21729
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17706
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19001
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17099
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17159
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17014
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32577
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18859
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17538
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21726
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21536
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21795
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20891
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21120
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23298
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23906
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22493
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22068
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22822
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22973
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21698
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23722
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22425
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22994
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24287
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25533
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24852
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24199
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26880
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23818
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26633
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24337
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55140
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25890
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24999
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25961
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24586
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24741
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24914
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24624
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26120
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25143
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26801