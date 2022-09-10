Ликвидирован крупный лесной пожар в Костанайской области

Фото: МЧС РК

В ДЧС Костанайской области сообщили о ликвидации пожара в Аулиекольском районе, передаёт Baigenews.kz.

Как сообщили в ведомстве, ликвидация зафиксирована 10 сентября в 10:00, локализация была объявлен 7 сентября в 15:00.

"Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысяч гектар. Огнем уничтожены и повреждены 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются трое пострадавших. С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа", - сообщили в ДЧС Костанайской области.

В ведомстве также отметили, что за всё время тушения воздушные судна выполнили 327 сбросов воды. В общей сложности же были задействованы 207 единиц техники и 1 785 человек из разных регионов страны.

На месте остаются 73 человека и 21 единицы техники от Басаманского и Семиозерного лесничеств. Оперативный штаб закончил свою работу.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

В связи с напряжённой пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения Ассамблея народа Казахстана объявила акцию помощи пострадавшему от пожаров населению, затем партия Amanat открыла пункты приёма гумпомощи для пострадавших жителей Костанайской области.

Жители Аулиекольского района Костанайской области до сих пор отходят от пожара, который охватил сразу несколько аулов.

По поручению акима Костанайской области создана комиссия по оценке ущерба, нанесённого пострадавшим в результате пожара домовладениям. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам пожаров в Костанайской области.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата Берик Танжариков рассказал о том, как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области.