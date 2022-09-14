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akorda.kz Сегодня, 18:13
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Фото: akorda.kz

Токаев вручил Си Цзиньпину высшую госнаграду Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Награда вручена за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических, экономических и культурных связей между республиками.

 

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#Си Цзиньпин #награда #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 18:13
164
Журналист
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