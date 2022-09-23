Очереди на казахстанской границе со стороны России прокомментировали в КНБ

Фото: Кадр из видео

В соцсетях распространяются многочисленные видео с кадрами ситуации на пограничных переходах из России в Казахстан. Многокилометровые очереди легковых машин и пешеходов, стремящихся выехать из РФ, создали пробки на границе. Очевидцы связывают это с объявленной 21 сентября в России "частичной мобилизацией". Ситуацию на казахстанско-российской границе прокомментировали в Пограничной службе Комитете национальной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

В КНБ отметили, что имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. В то же время в ведомстве сообщили об увеличении количества иностранных граждан, желающих въехать в нашу страну через казахстанско-российскую границу на четырёхх КПП.

"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырёх наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством. Пограничная служба КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК", - говорится в сообщении.

Отметим, что после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в социальных сетях начали появляться видео с колоннами машин на казахстанско-российской границе. Пользователи писали о многокилометровых автоочередях и переполненных гостиницах казахстанских приграничных городов.

При этом билеты из Москвы россияне раскупили за несколько минут после выступления Путина о проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявлении о частичной мобилизации. Как сообщают российские СМИ, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, они должны пройти дополнительную подготовку с учётом опыта спецоперации.