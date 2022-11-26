Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии инаугурации, которая проходит во Дворце Независимости, принес присягу народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Большой зал внесены Государственный флаг и Штандарт Президента. Глава ЦИК Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента Республики Казахстан.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — сказал глава государства.

На церемонии инаугурации присутствует политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК. Также известно, что во Дворец Независимости прибудет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Среди зрителей — спортсмены, деятели культуры, бизнесмены и другие известные в стране личности.

Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более шести миллионов казахстанцев, или 81,31 процента избирателей.