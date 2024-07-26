  • 26 Июля, 17:59
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Каким будет курс доллара на выходных в Казахстане

Сегодня, 17:47
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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Фото: baigenews.kz

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам курс доллара немного снизился, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты перед выходными составил 474,5 тенге. 

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, Алматы - 474,7 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 515,5 тенге, российского рубля - 5,51 тенге, китайского юаня - 65,5 тенге.

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