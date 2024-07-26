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Символы Всемирных Игр Кочевников появились на столичных улицах

Сегодня, 18:16
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Марк Брюшко. Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: Марк Брюшко.

Сотни рекламных конструкций и спортивных символов Всемирных Игр Кочевников смотрят на людей со стен домов и салонов автобусов в Астане. Промо-компания международного события постепенно захватывает улицы. Пора рассказать о талисманах грядущих соревнований. Редакция BaigeNews.kz узнала, как их зовут, а также чем рассчитывают привлекать внимание туристов? 

 

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