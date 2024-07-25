Елена Рыбакина обратилась к болельщикам
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сделала заявление после отказа выступить на Олимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.
"Мне тяжело сообщать об этом, но, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже. После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.
Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться.
Желаю всем казахстанским спортсменам удачи и успехов в Париже! Я буду болеть за всех наших атлетов и верю, что они смогут достойно представить нашу страну на Олимпиаде. Алға, Қазақстан!" - сказала Елена Рыбакина.
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