Именем пожарного Аскара Забикулина назовут одну из улиц Астаны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Аскара Забикулина, который получил тяжёлые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Аскар Серикович своим трудом в сфере борьбы с чрезвычайнми ситуациями показал пример добросовестного служения нашей стране. Во время пожара в многоэтажном доме в Астане он оперативно прибыл на место происшествия и спас жизни нескольких человек. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество. Его имя и светлый образ навсегда останутся в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

По поручению главы государства, одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

Напомним, 16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги 80 процентов тела. Он спустился по спасательной веревке с 12 на 11 этаж, чтобы попасть в квартиру через окно.

Для этого ему пришлось снять боёвку, в камуфляже он прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Спасатель также успел вынести из соседней квартиры десятилетнего ребёнка, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

За жизнь героя врачи боролись несколько суток, сегодня он скончался.

У Аскара остались жена и двое детей. В МЧС сообщили, что окажут всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.