Жители Экибастуза остались без тепла в тридцатиградусный мороз

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Из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления, передаёт BaigeNews.kz.

Холод в квартирах люди начали жаловаться в социальных сетях. Жители многоэтажек пишут, что проснулись ночью от холода, поскольку батареи остыли, а на улице тридцатиградусный мороз.

Ситуацию прокомментировали на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго", где по информации предприятия, произошла авария.

"27 ноября в 01:20 произошла остановка котлоагрегата №11. В 01:30 остановились котлоагрегаты №13, 14, 15 из-за большого расхода сетевой воды. На данный момент производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. Работают ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены", - сообщили на ТЭЦ.

Жителей просят не сбрасывать сетевую воду, чтобы не усугублять ситуацию. Специалисты рекомендуют сливать сетевую воду из системы нужно только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения.

"На данный момент главная помощь жителей в стабилизации ситуации с теплоснабжением — информация о повреждениях на тепловых сетях. Сообщения принимаются на What’sApp диспетчерской службы по номеру +7 701 705 49 57", — просят работники ТЭЦ.

Тепловики уточняют, что после запуска необходима будет помощь жителей по отогреву трубопроводов и устранению повреждений.