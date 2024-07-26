В Париже открыли медиацентр олимпийской сборной Казахстана
Сегодня, 19:09
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Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
73Фото: olympic.kz
Перед стартом главных Игр четырёхлетия при посольстве Казахстана во Франции открыли медиа-центр сборной Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
В этом центре будут проходить чествования спортсменов, приём гостей и рабочие совещания представителей министерства туризма и спорта РК.
Напомним, жители Астаны и Алматы смогут увидеть церемонию открытия Олимпиады на больших экранах.
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