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В Париже открыли медиацентр олимпийской сборной Казахстана

Сегодня, 19:09
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olympic.kz Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: olympic.kz

Перед стартом главных Игр четырёхлетия при посольстве Казахстана во Франции открыли медиа-центр сборной Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.  

В этом центре будут проходить чествования спортсменов, приём гостей и рабочие совещания представителей министерства туризма и спорта РК.

Напомним, жители Астаны и Алматы смогут увидеть церемонию открытия Олимпиады на больших экранах.

 

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