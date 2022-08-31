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Назначен аким Актюбинской области
Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области. Указ об этом подписал Президент Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович назначен акимом Актюбинской области, он освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - сообщает Telegram-канал Борт №1.
Ондасын Уразалин освобожден от должности. Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона.
Второй кандидатурой на доложность акима был Асхат Шахаров. По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовало за кандидатуру Тугжанова.
Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. В 1988 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1994 году - Институт государства и права Академии наук Республики Казахстан. Квалификация по специальности - юрист.
Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим Октябрьского лесничества Уральской области.
В 1988-2001 годах - преподаватель Карагандинского государственного университета, директор Института государства и права Академии наук РК, декан факультета, директор филиала Казахского государственного юридического университета.
С 2001 по 2006 годы - заместитель акима Карагандинской области.
В 2006-2008-м - председатель Комитета по делам религий Министерства юстиции РК.
В 2008-2017-м - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК.
С 2017 по 2019 годы - аким Мангистауской области.
С 2019 по 2020 годы занимал должность председателя Федерации профсоюзов РК.
11 февраля 2020 года Указом Главы государства назначен заместителем премьер-министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.
11 января 2022 года вновь назначен вице-премьером РК.
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