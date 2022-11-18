Семье пожарного Забикулина подарили трёхкомнатную квартиру в Астане

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Семьям пожарных, которые пострадали при тушении огня в многоэтажке Астаны 16 ноября, помогли решить жилищный вопрос и погасили кредиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"От имени главы государства министр по ЧС РК Юрий Ильин и аким столицы Алтай Кульгинов вручили семье пожарного Аскара Забикулина сертификат на трёхкомнатную квартиру. Квартира предоставлена за счёт спонсорских средств. Семье пожарного Аяна Кемпирова будет оказана помощь в погашении ипотеки. Кроме того, семьям решено помочь в погашении кредитов, общая сумма - шесть миллионов тенге", - сообщили в акимате.

Пожарные проявили мужество и спасли жизни нескольких человек. Состояние здоровья Забикулина оценивается как тяжелое, у второго пациента – средней степени тяжести.