Жигули Дайрабаев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РК

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Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщала, что кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев подал соответствующие документы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ЦИК.

На сайте ЦИКа указано:

"5 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года" были представлены следующие документы Дайрабаева Жигули Молдакалыковича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл":

1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения

"Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

"Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвижении в Президенты Республики Казахстан; 2. Заявление Дайрабаева Ж.М. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании.

В кулуарах центризбиркома он рассказал журналистам о своём решении: