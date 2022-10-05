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  • Жигули Дайрабаев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РК
BaigeNews.kz Сегодня, 14:58
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Фото: BaigeNews.kz

Жигули Дайрабаев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщала, что кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев подал соответствующие документы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ЦИК.

На сайте ЦИКа указано:

"5 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года" были представлены следующие документы Дайрабаева Жигули Молдакалыковича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Республиканским общественным объединением "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл":

  •  1. Выписка из протокола заседания высшего органа Республиканского общественного объединения
    "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"  выдвижении в Президенты Республики Казахстан;
  • 2. Заявление Дайрабаева Ж.М. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;
  • 3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
  • 4. Копия документа, удостоверяющего личность;
  • 5. Копии дипломов о высшем образовании.

  В кулуарах центризбиркома он рассказал журналистам о своём решении:

"Состояние здоровья хорошее, слава богу. Я веду очень здоровый образ жизни. Не курю, водку не пью, встаю в шесть утра, минут 40-45 делаю физзарядку. Немного гуляю на свежем воздухе. Чувствую себя как в 37-45 лет. В прошлом году я на одной машине проехал 15 тысяч километров, объездил весь Казахстан. Моей маме 98 лет, а мне 68, посчитайте, сколько времени ещё есть. Поэтому человек должен жить своим делом, а не своим возрастом. Надо стремиться к хорошему, смотреть за здоровьем, уважать окружающих. Я считаю, что у меня есть возможность служить народу", сказал Жигули Дайрабаев.

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#ЦИК #выборы президента
Журналист
Сегодня, 14:58
79
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