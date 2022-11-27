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Куда эвакуируют постояльцев социальных учреждений и больниц в Экибастузе
В пресс-службе акима Павлодарской области рассказали подробности об эвакуации постояльцев социальных учреждений, которых из-за коммунальной аварии в Экибастузе решено перевезти в областной центр, передаёт BaigeNews.kz.
Всех детей в Павлодар сопровождают воспитатели.
"36 воспитанников из центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отправили в павлодарскую школу-интернат №7. Сюда же передислоцировали 11 детей из Дома юношества "Жас оркен". Еще 29 учащихся областного многопрофильного лицея перевели в лицей "Білім инновация", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В акимате уточнили, что всего в Экибастузе 25 школ и 21341 учащихся.
Кроме того, в Экибастузской городской больнице пребывают 300 пациентов.
"В случае необходимости экстренной передислокации подготовлен коечный фонд в Павлодаре и Аксу на 317 коек. На сантранспорте в Павлодар планируется передислоцировать 14 человек, семеро из которых дети. Кроме того из центра психического здоровья планируется эвакуация 31 пациента вместе с тремя сопровождающими", — говорится в сообщении.
Фото: Валерий Бугаев
Фото: Валерий Бугаев
Напомним, коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Изношенные тепловые сети не выдержали тридцатиградустного мороза, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ "Экибастуз" теплоэнерго в 1:30 ночи остановили несколько котлоагрегатов. На место аварии выехал аким области Абылкаир Скаков, были созданы оперативный штаб и горячая линия.
Фото: Валерий Бугаев
Места повреждений на сетях пришлось искать с помощью дронов. Коммунальную аварию в Экибастузе также комментировали в Минэнерго, упомянув про низкие тарифы на тепло в городе.
Позже глава региона объехал соцобъекты и проверил температуру в помещениях. После чего власти приняли решение перевезти маленьких постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Также стало известно, что из-за остывших батарей экибастузские детсады завтра не будут принимать детей, а школы перейдут на дистанционный формат обучения.
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