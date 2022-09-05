Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
t.me/bort_01 Сегодня, 14:48
283
Фото: t.me/bort_01

Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента. 

По завершении совещания оперативного штаба Глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай.

Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развёрнутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.

"К сожалению, произошёл большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причём они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее", – заявил глава государства.

Президент провёл беседу с волонтёрами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.

 

t.me/bort_01
1/5
t.me/bort_01
2/5
t.me/bort_01
3/5
t.me/bort_01
4/5
t.me/bort_01
5/5
Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#пожар в Костанай #президент #Касым-Жомарт Токаев #Пожар
Сегодня, 14:48
283
Журналист

Рекомендуем

Наверх