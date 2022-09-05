Президент встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области

Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

По завершении совещания оперативного штаба Глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай.

Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развёрнутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.

"К сожалению, произошёл большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причём они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее", – заявил глава государства.

Президент провёл беседу с волонтёрами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.