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60Фото: Instagram_qumaraqsaqalov
Экс-аким Кумар Аксакалов простился с жителями СКО
Экс-аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов опубликовал в своём Instagram-аккаунте обращение к жителям региона, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие североказахстанцы! Мне посчастливилось более пяти лет трудиться с вами. Северный Казахстан стал для меня родным домом. Были как достижения, так и недочёты. Я старался и всегда чувствовал вашу поддержку. У меня в сердце навсегда останутся тёплые воспоминания за период работы в краю белых берёз. Желаю процветания Северо-Казахстанской области!" - написал Аксакалов.
Сообщалось, что 1 декабря вместо него акимом СКО стал Айдарбек Сапаров.
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