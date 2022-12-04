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Instagram_qumaraqsaqalov Сегодня, 05:22
60
Сегодня, 05:22
60
Фото: Instagram_qumaraqsaqalov

Экс-аким Кумар Аксакалов простился с жителями СКО

Экс-аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов опубликовал в своём Instagram-аккаунте обращение к жителям региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие североказахстанцы! Мне посчастливилось более пяти лет трудиться с вами. Северный Казахстан стал для меня родным домом. Были как достижения, так и недочёты. Я старался и всегда чувствовал вашу поддержку. У меня в сердце навсегда останутся тёплые воспоминания за период работы в краю белых берёз.  Желаю процветания Северо-Казахстанской области!" - написал Аксакалов. 

Сообщалось, что 1 декабря вместо него акимом СКО стал Айдарбек Сапаров. 

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#СКО #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:22
60
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