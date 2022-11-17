open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Пожарный попал в реанимацию, спасая людей из охваченного огнём дома в Астане
gov.kz Сегодня, 12:10
45
Сегодня, 12:10
45
Фото: gov.kz

Пожарный попал в реанимацию, спасая людей из охваченного огнём дома в Астане

Накануне в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошёл сильный пожар. Из огня спасатели вынесли пятерых человек. Один из пожарных, Аскар Забикулин, помог жителям, но сам получил сильные ожоги и сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Пожар начался в квартире на 11 этаже. Сотрудник пожарной службы Аскар Забикулин спустился по спасательной веревке с 12 на 11 этаж, чтобы попасть в квартиру через окно. Для этого ему пришлось снять боевку, в камуфляже он прошёл через горящие комнаты, нашёл 80-летнюю пенсионерку и её 22-летнюю внучку, и вынес их из огня. Спасатель также успел спасти 10-летнего ребенка из соседней квартиры, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

"Аскар Забикулин в этом пожаре спас жизни нескольких человек, однако сам получил серьёзные травмы и находится в крайне тяжёлом состоянии. У огнеборца диагностировали ожоги лица, спины, живота, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, ожоговый шок. Степень поражения – 80 процентов. Сейчас его подключили к аппарату ИВЛ", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Пожарные #ДЧС #ожог #ИВЛ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:10
45
Поделитесь:
Наверх