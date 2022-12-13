Как восстанавливают разгромленные после "января" объекты в Алматы. Фоторепортаж

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Сегодня здание городского акимата на площади Республики в Алматы – большая строительная площадка. Работы здесь идут без остановки, строители трудятся не покладая рук, чтобы успеть выполнить все работы в срок и качественно. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на месте.

Во время январских событий здание акимата Алматы на площади Республики подверглось нападению со стороны погромщиков и пережило пожары. В итоге более 78% внутренних металлоконструкций и находившегося в здании имущества сгорело. Учитывая общую площадь здания – около 33 тысяч квадратных метров, это были довольно внушительные повреждения.

Январь 2022 / Фото Бауыржан Жуасбаев

И когда организованная комиссия в составе управлений акимата, органов ЧС, проектной организации и строительной компании приступила к работе, первым делом нужно было очистить помещение от последствий пожара – убрать гарь и мусор. Далее нужно было убрать все повреждённые металлоконструкции, сгоревшие облицовочные материалы. В итоге осталась сама конструкция здания, с которой сейчас и работают реставраторы. Началось сейсмоусиление.

Заместитель руководителя Управления строительства Алматы Олжас Таджибаев говорит, что после проведённого обследования состояния здания и визуального осмотра акимат рекомендовал проектной организации, которая разрабатывала ПСД, воссоздать тот внешний облик здания, который у него был до январских погромов.

"Здание акимата в целом - это объект не только социально-значимый, важный, но и культурно-исторический. Облицовка фасадная также осталась, там, где она выгорела и деформировалась, мы её заменили, применив тот же материал, который использовался при строительстве – травертин и мрамор", - сказал Олжас Таджибаев.

На сегодняшний день завершены работы по демонтажу по всем четырём павильонам, сейчас производится антикоррозийное покрытие кровли здания, сейсмоусиление железобетонных конструкций, облицовка фасада. Начался монтаж инженерных сетей (канализация, водопровод, электроснабжение, вентиляция), на ряде участков рабочие приступили к отделке помещений. Подрядная организация выполняет ремонт в соответствии с техзаданием, сохраняя архитектурный облик.

Олжас Таджибаев полагает, что из запланированного объёма работ пока выполнено около 30 – 40 %. Завершено усиление стен в двух павильонах, и когда эту работу доведут до конца в двух других павильонах, а также полностью завершат прокладку инженерных сетей, начнётся полномасштабная внутренняя отделка помещений. В акимате сообщили, что уже разработан проект внутренней отделки здания, есть несколько вариантов с общей концепцией – воссоздать её в первозданном виде. Правда, некоторые материалы, которые применяли в 80-х годах ХХ века, когда строилось здание, сегодня не выпускают. Поэтому вместо них будут использовать более современные, и они практически ничем не уступают прежним по техническим характеристикам.

Полное завершение восстановления здания акимата запланировано на май 2023 года.

"Ежедневно над выполнением работ идёт мониторинг, есть технический и авторский надзор, заказчик – управление строительства. Еженедельно на объекте проводим совещания по производственным вопросам, ежедневно получаем отчёты по количеству рабочих на объекте. Есть определённый график производства работ, чтобы уложиться в сроки, с указанием количества рабочей силы в тот или иной день. На сегодняшний день ежедневно на объекте работает около 400 – 500 рабочих. Это число будет меняться в зависимости от выполнения той или иной задачи согласно планам", - сказал Олжас Таджибаев.

Не акиматом единым

Если здание городского акимата удалось сохранить, то два других соседних пострадавших объекта – здание резиденции Президента и здание ТРК "Казахстан", пришлось разбирать.

О. Таджибаев рассказал, что на месте ТРК "Казахстан" построят новый медиацентр.

"Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация здания РТРК – медиацентра. После выхода экспертизы данного проекта будут начаты работы в соответствии с проектом. Нам показывали эскизный проект, это два-три этажа, проект очень большой и будет дорабатываться. На сегодняшний день проект проходит экспертизу поэтапно, и после окончания экспертиз будет точно известна этажность и другие детали", - пояснил чиновник.

На площади Республики от рук погромщиков пострадало ещё одно здание, где ранее располагались республиканские радиостанции и телеканалы. Специалист сказал, что это здание находится в частной собственности, но акимат мегаполиса после январских событий помог с экспертизой и восстановлением практически всем пострадавшим владельцам зданий в Алматы.

В целом, город уже "пришёл в себя" после январских погромов: заработали объекты бизнеса, многим из них оказало поддержку государство. На улицах Алматы уже ничего не напоминает о январской трагедии.

А по поводу парка на территории бывшей резиденции Президента детали в скором времени обещают прояснить в Управлении делами Президента, но это уже другая история.

Фото BaigeNews.kz / Артем Чурсинов