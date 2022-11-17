Пожарных, спасших людей в Астане, наградили орденами "Айбын"

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Президент Казахстана подписал Указ о награждении пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, помощник оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны Аскар Забикулин награждён орденом "Айбын" I степени; командир отделения пожарной части №10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны Аян Кемпиров – орденом "Айбын" III степени", - сказано в Указе.

Аскар Забикулин – капитан гражданской защиты. Родился 5 января 1994 года в селе Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской области. Окончил Кокшетауский технический институт КЧС МВД РК.

Трудовой путь начал с начальника караула пожарного поста "Қараөткел" ПЧ-9.

На должность помощника оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны назначен в 2021 году.

Аян Кемпиров – старший сержант гражданской защиты.

Родился 5 мая 1988 года в Костанае. Окончил Карагандинский политехнический колледж по специальности эксперт-механик. На должность командира отделения пожарной части №10 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны назначен в 2021 году.