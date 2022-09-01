Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Токаев предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком
Фото:Акорда Сегодня, 12:20
292
Фото: Фото:Акорда

Токаев предложил ограничить мандат президента одним семилетним сроком

Президент,  выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет, передает Baigenews.kz.

"Необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет. Но переизбрание запрещено", — сообщил глава государства в своем Послании народу Казахстана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Токаев #послание народу
Сегодня, 12:20
292
Зарина Козова Журналист

Рекомендуем

Наверх