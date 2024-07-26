Я её не бил и за волосы не таскал: Марат Айтенов выступил в суде

Брат экс-акима Шымкента Марат Айтенов в суде заявил, что не избивал свою бывшую супругу Дану Атешову при выселении из дома. По его словам, он пришёл в особняк, чтобы защитить её и детей. Потерпевшая с ним не согласна, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассматривают в специализированном суде по уголовным делам Астаны.

Сначала председательствующий судья Канат Тобагалиулы озвучил протокол по делу.

"12 июля около 16:00 Айтенов, находясь в Астане, зная, что дом был ранее продан, понимая, что бывшая супруга не освобождает данный дом, несмотря на то, что есть решение суда, зная, что производится выселение, придя туда умышлено применил в отношении Даны Атешовой насильственные действия: хватал за руки, выкручивая руки, повалил на пол, вытащил из дома, схватив двумя руками, применил насильственные действия. Согласно заключению имеются телесные повреждения на шее, теле, на верхней и нижней части рук и ног в виде гематом. Таким образом Айтенов совершил уголовный проступок, предусмотренный частью 1 статьи 109-1 УК РК", - сказал он.

Однако обвиняемый Марат Айтенов утверждает, что не избивал Дану Атешову.

"Я её не избивал, за волосы не таскал и насилия в её отношении не совершал. Я её держал за руки и ноги, это верно. Но не таскал за волосы. Вывел на улицу и, когда она падала, схватил за руку, положил руку под голову, чтобы не ударилась. А что таскал за волосы, это не правда", - сказал он.

Айтенов утверждает, что предлагал бывшей супруге спокойно уйти.

"Я сказал: "Пойдёмте, есть жильё". Предлагал не устраивать скандал, а спокойно всё решить. Я не имел намерений причинить ей вреда, просто хотел защитить детей и её саму. Там были судоисполнители, она при них наносила мне удары, хлестала, дубасила, чтобы скрыть это всё от глаз судоисполнителей, вывел на улицу", - резюмировал он.

Дана Атешова заявляет, что всё было не так.

"12 июля я с детьми приготовила "тревожные" чемоданчики и вещи первой необходимости, готовились к выселению. Единственное, мы хотели договориться, чтобы наши личные вещи пока не трогали. Я подала кассационную жалобу и предлагала подождать решения Верховного суда, так как не хотела перевозить детей туда-сюда. За день до этого своим соседям, которые до этого помогали, я написала, что приходить не надо, я готова к выселению и хочу полюбовно всё решить", - говорит она.

По словам женщины, она хотела, чтобы всё прошло спокойно. И так как в уведомлении временем выселения указано было 14:30, она начала готовить завтрак и стирать вещи.

"Мне позвонила охрана. Сказали, что едут к нам большие машины. Выглянула в окно, вижу, что дом начинают окружать мужчины. Смотрю, у детей паника. Вышла на улицу, спросила у ЧСИ, почему вы так заранее делаете, было же, что в 14:30. Я начала выносить вещи... Но, во-первых, выезд закрыли, не давали вещи вывезти, выехать, моих родных не пропустили, приехали два полицейских. Я им сказала: "Выезд мне организуйте, я вывезу свои вещи". Зашла домой и вижу, что старшей дочке плохо, прошу его (Марата Айтенова – Прим. ред.) как отца, отвезти её в больницу. А он пошёл и сказал ей: "Ты не притворяйся. Вас всё равно выселят", - добавила Атешова.

В какой-то момент, заявила она, ЧСИ без предупреждения взломали дверь и начали разносить первый этаж.

"Мужчины, человек 50 в доме находились, у меня племянница ещё с грудным ребёнком была на втором этаже. Я просила: "Подождите, пожалуйста". Начался хаос, и наши планы по мирному выселению провалились. Я прошу оставить всё как есть, а они берут посуду, и всё в китайские сумки кидают, а там она бьётся… А потом я испугалась, дети испугались, ревут, племянница с грудничком на руках. Я поняла, что они пойдут на второй этаж, будут трогать детские вещи, мои вещи, я не хотела этого, я уже просто сказала: "Ребята, стоп, так не пойдёт, вы что творите, на второй этаж не пройдёте, вы все нарушаете, все правила, все законы", - отметила она, поясняя, почему они сидели на лестнице в момент выселения.

Она же сообщила, что в этот момент её дочка сидела у неё на руках.

"У детей ещё хуже паника, они плачут. Это же давление на детей психологическое. Дочка меня обхватила руками и не пускала. А старшая уехала с сестрой на скорой. Марат якобы тянется к детям, а я её посадила, он тянется к ней, и так резко хватает меня. Не получилось, и тогда он начал тащить силой (за ноги – Прим. ред.), я пыталась вырваться и вернуться к детям. Не получилось. Детей вывели, мою племянницу с ребёнком вытолкали… Меня хватал не один Айтенов, а меня кто-то ещё хватал, ему помогал. Я одна девушка и двое мужчин. Когда он вытаскивал меня на улицу, он хватал меня за волосы, а когда я упала на землю, он прижал меня всем телом, чтобы я не встала и не вернулась в дом", - резюмировала Дана Атешова.

Суд объявил перерыв. На следующем заседании будут рассмотрены уже материалы дела и видеозаписи.

Ранее суд арестовал Марата Айтенова на пять суток за то, что он грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая её честь и достоинство. В ответ Марат Айтенов написал заявление в полицию на бывшую супругу.

15 июля скандальное выселение из дома Даны Атешовой и её детей прокомментировала омбудсмен.