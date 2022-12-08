"Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев высказался об очередной трагедии на "Арселор Миттал Темиртау", где на коксохимическом производстве металлургического комбината погиб газовщик 1982 года рождения, передает BaigeNews.kz. Он сообщил, что правительство ставит вопрос о продолжении работы компании в Казахстане.

"По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Я думаю, результаты мы скоро увидим. Ставится вопрос не только об ответственности отдельных сотрудников, но и всей компании. Вы скоро узнаете, потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет. Мы будем это рассматривать", - сказал Ускенбаев.

По его словам, создано несколько комиссии, в которых работают более 70 специалистов из разных министерств. Каирбек Ускенбаев принес соболезнования семье погишего рабочего.

"Это страшная трагедия. Я думаю, у всех казахстанцев вызывает возмущение, что не во время каких-то бедствий, а в мирное время может пойти на работу и лишиться жизни", - сказал он.

Напомним, ночью 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия шесть человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.