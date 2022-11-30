Лента новостей
- Виновные будут привлечены к ответственности — Алихан Смаилов о ЧС в Экибастузе 00:05 165
- Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину 30.11.2022 218
- Тариф на отопление повышается в Костанае 30.11.2022 205
- Машину накрыло лавиной в ВКО 30.11.2022 268
- Более тысячи редких ёлочных игрушек собрала актриса из Петропавловска 30.11.2022 375
- История одной закупки: как в Восточном Казахстане строят никому не нужные водопроводы 30.11.2022 308
- Какие документы подписали во время визита Токаева во Францию 30.11.2022 333
- Движение ограничено на трассе в Кызылординской области 30.11.2022 314
- История одной закупки: дома, построенные за государственные деньги в Шымкенте, трещат по швам 30.11.2022 375
- Премьер-министр Смаилов приехал в Экибастуз 30.11.2022 448
- Смаилов потребовал обеспечить стабильность работы металлургического комбината в Темиртау 30.11.2022 423
- Какой будет погода в первый день зимы в Казахстане 30.11.2022 539
- История одной закупки: в Туркестанской области детей обучают в аварийной школе 30.11.2022 309
- Церемония проводов Токаева из аэропорта Парижа попала на видео 30.11.2022 529
- Родственник Боранбаева задержан за дачу взятки сотрудникам АФМ 30.11.2022 493
- Три миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея 30.11.2022 838
- Токаев провёл встречу с Генеральным секретарём ОЭСР 30.11.2022 339
- BI Group успешно погасил облигационный займ на 17 млрд тенге 30.11.2022 422
- История одной закупки: почему отрезок дороги до Петропавловска строят годами 30.11.2022 1205
- Вскрытие покажет: о частых причинах смертей рассказал 82-летний патологоанатом 30.11.2022 893
- История одной закупки: в погоне за количеством. Успеют ли в сроки построить водопроводы на Западе страны? 30.11.2022 298
- Как занимаются спортом особенные дети в Шымкенте 30.11.2022 609
- Уникальную ВИЭ построят в Жамбылской области 30.11.2022 529
- Каков бюджет профессиональных спортивных клубов в Астане в 2022 году 30.11.2022 593
- В МИД РК высказались по поводу экстрадиции Мухтара Аблязова 30.11.2022 2050
- "По программе "Бюджет народного участия" в районе реализованы все проекты" - Ерболат Досаев 30.11.2022 335
- Как вылечиться от наркомании, рассказали медики 30.11.2022 426
- Опубликовано совместное заявление по итогам визита Токаева во Францию 30.11.2022 440
- Сенат США одобрил законопроект о легализации однополых браков 30.11.2022 418
- Daryn.online, STEM, Smart Nation – как в акмолинских учебных заведениях внедряют инновации 30.11.2022 778
- Новый порог достаточности на 2023 год опубликовал ЕНПФ 30.11.2022 513
- Новая партия появилась в Казахстане 30.11.2022 716
- Как найти свою первую работу за рубежом? Пошаговый план с советами от экспертов 30.11.2022 624
- СМИ: цены на автомобили LADA в Казахстане оказались ниже российских 30.11.2022 683
- Казахстан и Швейцария будут сотрудничать по маркировке драгоценных металлов 30.11.2022 401
- Ситуация в Экибастузе: потребителям сделают перерасчёт 30.11.2022 474
- Клебанов готов продать проблемную ТЭЦ в Экибастузе за 1 тенге 30.11.2022 2107
- В Темиртау клиент украл из автокомплекса пять автомобильных дверей 30.11.2022 394
- Ситуация в Экибастузе: 17 домов подключат к теплоносителям 30.11.2022 499
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 3149
- Сельхозпродукцию на триллион тенге произвели в Северном Казахстане 30.11.2022 486
- На 17% за год выросло количество административных нарушений в строительстве РК 30.11.2022 611
- "Прозвучал призыв пойти в сторону Акорды" – МВД о незаконном митинге в столице 30.11.2022 652
- Опытные специалисты "Казахмыса" прибыли на помощь коллегам из Экибастузской ТЭЦ 30.11.2022 724
- "Нужно строить новые станции и трубопроводы" - Министр энергетики об аварии на ТЭЦ в Экибастузе 30.11.2022 616
- Притворился красоткой: интернет-мошенник развёл карагандинца на 350 тысяч тенге 30.11.2022 386
- Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций - МИД о "тройственном газовом союзе" 30.11.2022 794
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 2613
- Авария на ТЭЦ: в Экибастуз прибыли ремонтные бригады из других городов 30.11.2022 946
- Телевидение и радио временно отключили в Казахстане 30.11.2022 1144
- В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев и вандализм 30.11.2022 487
- Казахстан и Китай будут сотрудничать в поиске затерянных самолётов 30.11.2022 516
- Мажилис одобрил законопроект по сохранению казахских пород собак тазы и тобет 30.11.2022 397
- Оперативный штаб в Экибастузе: начался объезд социальных объектов города 30.11.2022 474
- Французская Assystem будет участвовать в строительстве АЭС в Казахстане 30.11.2022 814
- Рост заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 30.11.2022 507
- Новые подходы к управлению мусором разработали в Алматы 30.11.2022 790
- Масштабная спецоперация КНБ и МВД: задержаны члены ОПГ, занимавшейся контрабандой и незаконной миграцией 30.11.2022 1565
- Токаев предложил открыть в Казахстане торговое представительство Франции 30.11.2022 535
- Осуждён участник январских событий, из-за которого "КамАЗ" переехал военного 30.11.2022 670
- В Астане горячим чаем угощают уборщиков снега и горожан на остановках 30.11.2022 519
- Адмштрафы казахстанцы теперь могут проверить на сайте ПКБ 30.11.2022 574
- В Актау водитель авто сбил двух девочек, одна из них скончалась 30.11.2022 897
- Как подписать документы в Egov Mobile с помощью QR-кода 30.11.2022 567
- Спасатели вызволили примёрзшего ко льду лебедя в Актобе 30.11.2022 422
- Total построит в Казахстане ветряную электростанцию 30.11.2022 525
- Alstom для своего проекта в Казахстане подготовит более 1000 местных специалистов 30.11.2022 694
- ЧС в Экибастузе. Без тепла остаются 17 многоэтажек и три соцобъекта 30.11.2022 603
- Ноу-хау в преподавании военному делу ввёл полковник-педагог 30.11.2022 509
- Токаев обсудил перспективы совместных проектов ВИЭ с главой французской EDF 30.11.2022 427
- Токаев пригласил спикера сената Франции посетить Казахстан 30.11.2022 934
- Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз 29.11.2022 563
- На низкую зарплату пожаловались павлодарские спасатели 29.11.2022 729
- Бесплатные стоматологические услуги доступны в Алматы 29.11.2022 954
- ЧС в Экибастузе: власти обратились к жителям города 29.11.2022 1051
- О службе в Ливане рассказал казахстанский миротворец 29.11.2022 483
- Усиление ветра и снепогады - прогноз погоды на 30 ноября в Казахстане 29.11.2022 834
- Вероятность сильных землетрясений в Алматы высока — эксперт 29.11.2022 3914
- В Акмолинской области готова к запуску ветроэлектростанция. Фоторепортаж 29.11.2022 6892
- Ограничено движение транспорта ещё в трёх областях Казахстана 29.11.2022 516
Три миллиарда тенге составила кредиторская задолженность ТЭЦ Семея
Главное теплоснабжающее предприятие области Абай ГКП "Теплокоммнуэнерго" несёт колоссальные убытки. На уголь денег не хватает. Помощь Семею оказывает казна, передаёт BaigeNews.kz.
Замерзающий Экибастуз, оставшийся без тепла в ночь на 27 ноября, заставил семейчан содрогнуться и вспомнить январь 2011 года, когда почти всё левобережье Семея столкнулось с аналогичной ситуацией в 30-градусные морозы. В ту зиму поломка на ТЭЦ-1 могла стать роковой, температура в квартирах близилась к нулю. С тех пор такие случаи не повторялись, ситуация с теплом стабилизировалась, но проблемы с подачей зимнего коммунального блага остаются.
ТАК СЛОЖИЛОСЬ…
Опыт 2011-го был учтён, в последующие годы город стали тщательнее готовить к холодам. Правда, старые раны и хронические болезни теплового хозяйства за 10 лет вылечить так и не удалось, они напоминают о себе постоянно. Теплоцентрали модернизировали, вкладывая в них миллиарды. А теплосети старились и изнашивались.
"Общая протяжённость теплосетей по области Абай составляет 455,2 км, в том числе по городу Семей — 315 км со средним износом в 68%, это самый высокий показатель по области. В последний раз их капитально ремонтировали в середине 80-х годов", — уточнил нынешнее состояние коммуникаций руководитель управления энергетики и ЖКХ Области Абай Болат Абдралиев и добавил, что самое слабое звено в цепи тепломагистралей и распределительных сетей Семея по иронии судьбы находится на выходе из ТЭЦ-1.
Исторически так сложилось, что семейчане — заложники котельных. Это касается и отопления, и экологии. В советский период для Семипалатинска был разработан "особый" план теплоснабжения со строительством персональных котельных в каждом квартале, в отличие от других городов, где дирижируют мощные тепловые электростанции с выработкой тепловой и электрической энергий.
В итоге в ссыльном городе построили около полусотни таких "дымовых точек", которые, кроме тепла, постоянно обеспечивают семейчан "чёрным пухом". Сажа от сгоревшего угля весь отопительный сезон кружится над городом, превращая белый снег в чёрное месиво, а постиранное бельё — в очередное разочарование домохозяек. Смотря куда ветер подует!
Фото автора
Сегодня в Семее действуют 20 теплоисточников – одна ТЭЦ и 19 котельных, построенных, начиная с 30-х годов ХХ в. В результате реконструкции ТЭЦ- 1 на левом берегу — профицит теплоэнергии больше 100 Гкал, а на правобережье — дефицит 118 Гкал. Ситуация усугубляется тем, что каждый год десятки многоэтажных новоделов врезаются в существующие сети правобережья, в результате тепла на всех не хватает.
Ноябрьские 30-градусные морозы убеждают в этом. Во многих домах стало прохладно. Теперь город уповает на ТЭЦ-3.
Тариф для населения с приборами учета — 3243,93 тенге/Гкал, без приборов учета — 4 112,84 тенге/Гкал. Для юридических лиц с приборами учета — 6 272,36 тенге/Гкал, без приборов учета — 8627,66 тенге/Гкал с учетом НДС.
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Кредиторская задолженность главного теплоснабжающего предприятия Семея сегодня составляет около трёх миллиардов тенге. Финансовый результат — минус миллиард тенге в год. То есть убыточная работа подвергает опасности не только саму организацию, но и весь город, питающийся от теплосетей "Теплокоммунэнерго".
В целях финансово-экономического оздоровления коммунального предприятия рассматривается вопрос по его реабилитации. Ещё один вариант его спасения от банкротства — покрыть задолженность за счёт республиканских средств. На сегодня абоненты задолжали за полученное тепло 405,6 миллионов тенге.
"Доход ГКП "Теплокоммунэнерго" за отопительный сезон — около шести миллиардов тенге. Затраты — семь миллиардов. Поэтому кредиторская задолженность ежегодно вырастает на один миллиард. Сюда входят долги на воду, уголь, зарплаты. Основная проблема — это неоправданно низкие тарифы. Ситуацию усугубляют абоненты, которые не платят за полученное тепло. Поэтому предприятие сейчас работает себе в убыток, мы не перекрываем самих себя. Только на угле мы идём в минус на 300 миллионов тенге. Анализ показывает, что в отопительный сезон люди платят, а к концу — перестают. Есть безнадёжные должники — несколько городских предприятий. Самая крупная сумма, которую нам задолжали, — 219 миллионов тенге", — поделился ситуацией с задолженностью заместитель директора ГКП "Теплокоммунэнерго" по общим вопросам Аржан Кельменбетов.
При такой кредиторской задолженности предприятие выделяет незначительные средства на топливо. А основные расходы берёт на себя областной и городской бюджет. В первой половине отопительного сезона на 2022 год город и область выделили по 200 миллионов тенге. Кроме того, в начале ноября тепловики попросили у правительства средства на покупку угля. В результате из резерва правительства РК выделено 119,8 миллионов тенге на покрытие разницы цены, утверждённой тарифной сметой стоимости. В том числе на твёрдое топливо 116 миллионов и на приобретение мазута — 3,8 миллиона. Транш буквально спас семейчан от коллапса. Уголь закуплен к началу морозов и в достаточном объёме.
Фактическая стоимость поставляемого угля в ГКП "Теплокоммунэнерго" составляет 6322 тенге/тонна, при этом в тарифной смете предусмотрена стоимость 5934 тенге за тонну. Потребность предприятия в угле составляет 484 906,7 тонны на отопительный сезон (предприятие обеспечивает теплом потребителей правобережной и левобережной частей города Семей).
ПЛАНЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
С созданием новой области Абай проведён полный анализ теплового хозяйства, и создан комплексный план развития, в который включены проекты по реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе по снижению износа сетей.
В данное время проводится реконструкция с увеличением мощностей на котельных "Центр" и "Габбасова" со сроком завершения в 2023 году. Общая дополнительная мощность составит 40 Гкал/час. Также разрабатываются три проектно-сметные документации для котельных "103-103А", "35 квартал", "Зооветинститут". Общая дополнительная мощность составит 94 гкал/час. Все они призваны снизить дефицит тепловой энергии на правом берегу Семея.
В целях снижения износа разработаны 3 ПСД на строительство тепловых сетей в Семее и в селе Караул Абайского района на общую сумму 1 миллиард 331 миллион тенге. В планах разработка 19-ти бюджетных инвестиционных предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей по области Абай.
"В Курчатове — четыре котельные, которые построены на скорую руку и не отвечают требованиям. Они не только загрязняют окружающую среду, но и имеют большие расходы. Финансовый результат у них низкий. Поэтому для Курчатова и Аягоза планируется построить отдельные теплоисточники. Этот вопрос вошёл в комплексный план развития, осталось утвердить его в правительстве", — рассказал о планах Болат Абдралиев.
Кроме того, на контроле правительства и президента — строительство ТЭЦ-3 в правобережье Семея, о необходимости которой заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время последнего визита в Семей. Ещё один грандиозный план горячее водоснабжение круглый год. Обычное коммунальное благо недоступно семейчанам несколько десятилетий. Практика показывает, что реконструкции котельных, на которые возлагают надежды абоненты в ожидании горячей воды, не оправдывают ожиданий. Поэтому вся надежда на предстоящую "стройку века".
"В целях увеличения производительности тепловой энергии и замещения многочисленных морально изношенных экологически неблагоприятных котельных Министерством энергетики принято решение о разработке ТЭО строительства ТЭЦ-3 в Семее. В настоящее время АО "Самрук-Энерго" подготовлено техническое задание на разработку ТЭО. Определено место. Некоторые технические моменты решаются с проектировщиками. Пока рано ставить вопрос, на какие средства будет построен это грандиозный объект. Но завершение строительства планируется не раньше 2027 года. До этого периода город нужно держать в тепле", — заключил Болат Абдралиев.
-
Trend news
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 3132
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 2610
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 9555
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1573
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 51802
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1084
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 18831
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 7823
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2014
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1112
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3628
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2552
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1562
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1467
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4250
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 1893
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35394
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 19808
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8200
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5193
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2398
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 27757
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 43036
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2385
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17457
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5084
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9792
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4342
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3455
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3401
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10353
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42604
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3275
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 2837
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12572
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3691
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20146
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5178
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4138
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5428
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9613
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 7809
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3720
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11460
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3310
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3397
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4243
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36029
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4179
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5498
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4000
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5093
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5268
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46091
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3707
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60225
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16005
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19710
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4769
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4682
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5721
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 5896
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7220
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15120
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8439
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91213
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7250
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6776
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15695
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 8939
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5645
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6044
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35805
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 6849
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 7904
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 15002
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14206
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 10746
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 303425
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 11264
-
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 772
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1286
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1348
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1519
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1381
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1565
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2179
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2305
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2439
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2565
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2276
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2674
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2402
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2567
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2544
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2669
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 2872
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2708
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 2888
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3086
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3077
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3278
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3781
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4116
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3780
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 3998
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 3904
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 3980
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 3988
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 3819
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4285
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4509
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4217
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22482
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4561
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4405
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4391
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9480
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5143
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15060
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13204
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13207
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13860
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12733
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17132
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13895
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15328
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16273
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15955
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13506
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13933
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 31974
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14965
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17702
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14031
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15242
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15857
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17212
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15292
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17285
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16818
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18050
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17880
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34536
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18367
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19367
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18969
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19833
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19795
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29353
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19283
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26613
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37386
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21053
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28496
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25966
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27577
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23642
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25300
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 23689