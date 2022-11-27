Без тепла в минус тридцать: детей эвакуируют из приюта в Экибастузе

Фото: bestnews.kz

В Экибастузе из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации эвакуируют маленьких постояльцев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Абылкаир Скаков, передаёт BaigeNews.kz.

В городе горняков продолжают ликвидировать крупную коммунальную аварию, оставившую город без тепла в тридцатиградусный мороз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Әбілқайыр Сқақов (@skakov_abylkair)

"Обошёл социальные объекты. В Павлодар перевозим постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации. По больницам — пока держим наготове автобусы для возможной передислокации. В скором времени проведем заседание штаба", — написал Абылкаир Скаков.

Также готовы автобусы для эвакуации мам и малышей из местного роддома.

Между тем, в WhatsApp и Telegram-чатах появились голосовые рассылки о возможной эвакуации из города жителей Экибастуза. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" эту информацию назвали несоответствующей действительности.

" Информация об эвакуации города не соответствует действительности. Просим доверять только проверенной информации. В настоящее время находится в работе четыре котлоагрегата. Производятся работы по запуску ещё одного т увеличению параметров теплоносителя. Вся официальная информация размещена на страницах ТОО "Экиастузтеплоэнерго", акимата Экибастуза, акимов города и области", — говорится в сообщении тепловиков.

На предприятии сообщили, что сильно изношенные тепловые сети ночью не выдержали мороза, в результате произошло одновременно несколько повреждений на сетях.

"Это привело к сверхнормативной утечке сетевой воды. В результате чего сработала защита по понижению давления сетевой воды и произошёл останов четырёх котлов на станции.Два резервных котла удалось запустить, но подключить все котлы и выйти на необходимые параметры возможно только после ликвидации повреждения на сетях, в результате которого происходит утечка. В настоящее время все бригады ТЭЦ совместно со специальными службами акимата города задействованы в поиске и устранении повреждений на тепловых сетях, для чего поочерёдно отключают районы города от системы теплоснабжения. Как только удастся ликвидировать повреждения и нормализовать ситуацию по подпитке, станция возобновит работу в необходимом режиме и начнёт работы по нормализации параметров теплоносителя", — обещают тепловики.

Напомним, батареи у жителей Экибастуза начали остывать этой ночью. Позже стало известно, что причиной стали повреждения на теплосетях и остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго". Акимы области и города записали видеообращения к экибастузцам с просьбой не паниковать, а обо всех повреждениях сообщать на грорячую линию.

По информации главы региона Абылкаира Скакова, с помощью дронов нашли около 10 повреждений на сетях. Их сейчас устраняют ремонтные бригады. В ституации на ТЭЦ разбирается оперативный штаб.

Ранее ситуацию прокомментировали Министерстве энергетики РК. В ведомстве отметили, что давно в курсе проблемы износа теплосетей в Экибастузе. В августе этого года по жалобам жителей была создана специальная комиссия, взявшая на контроль ремонт сетей. Уже тогда речь шла о 70-процентном износе тепловых трубопроводов. В министерстве дали поручение ускорить ремонтные работы. Кроме того, в ведомстве упомянули низкий тариф на тепловую энергию в городе, однако уточнили, что тарифы на тепло не входят компетенцию Министерства энергетики РК.