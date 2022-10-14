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Борт№1 Сегодня, 16:13
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Фото: Борт№1

В Астане начался саммит "Центральная Азия – Россия"

В Астане начался саммит "Центральная Азия – Россия", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Помимо президента Казахстана, в мероприятии принимают участие главы России, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По его итогам будет принято совместное заявление.

Видео: Борт №1
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#саммит #Азия #Россия
Сегодня, 16:13
115
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