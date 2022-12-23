Токаев выступил на открытии мемориала жертвам январских событий в Алматы

Фото: Телеграм-канал "БОРТ №1"

В Алматы сегодня открыли мемориал жертвам январских событий. Глава государства выступил на церемонии открытия, передаёт BaigeNews.kz. Памятник установлен возле площади, где около года назад находился эпицентр трагедии.

Сотни людей пришли почтить память погибших — это их родные, близкие, коллеги, а также общественные деятели и волонтеры. Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к стеле. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, затем прозвучал государственный гимн.

Президент в своей речи подчеркнул особую роль мемориала для всего народа Казахстана. Как он отметил, события Трагического января стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения независимости.

"Это было время испытаний для нашего народа. Под угрозой оказались основы государственности. Более того, стоял вопрос о том, сумеем ли мы сохранить наше государство. Но благодаря сплоченности и солидарности нашего народа мы смогли решительно противостоять всем вызовам, продемонстрировав непоколебимую решимость и силу. Мы пресекли действия заговорщиков, пытавшихся посеять раздор в обществе. Мирные митинги, проходившие в нескольких городах страны, переросли в массовые беспорядки и погромы. Особенно сильно пострадал от рук бандитов Алматы – колыбель Независимости. Бандиты нападали на силовые структуры, грабили склады с оружием. В результате их действий погибли невинные граждане. Конечно, разрушенные здания можно восстановить. Но отнятые жизни, к сожалению, не вернуть. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Наш общий гражданский долг – защищать мир и спокойствие страны и единство народа. Для меня как президента страны – это священный долг. Только в мире и согласии мы сможем достичь поставленной цели", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нужно всегда помнить об январских событиях, ставших самым большим испытанием в истории страны. Поэтому он поручил увековечить память о тех трагических событиях и возвести мемориал "Тағзым".

"Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта и всем гражданам", – сказал президент.

Глава государства заявил, что, несмотря ни на какие трудности, мы продолжим движение вперед по пути реформ.

"Уверен, наш народ непоколебим в своей решимости построить сильное государство, укрепить и защитить нашу священную Независимость. Мы продолжим масштабные реформы, направленные на дальнейшую демократизацию политической системы, демонополизацию национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности. С начала года в короткие сроки была проделана огромная работа. На общенародном референдуме мы приняли обновленную Конституцию. Теперь перед нами стоят сложные задачи. Наша страна встала на путь модернизации и обновления. Конечно, это только начало. Этот путь будет непростым. Мы это все понимаем. Наша главная цель ясна и очевидна – это построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей для всех. Убежден, вместе у нас все получится", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Мемориал "Тағзым" представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс.

Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с его хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и человеческих потерь, белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ состоятельности общества, самоидентификации нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.

Авторами проекта стали молодые казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева.