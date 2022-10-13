Владимир Путин прилетел в Астану для участия в трёх саммитах

Фото: t.me/KZgovernment

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

По данным пресс-службы российского президента, 13-14 октября Путин примет участие в VI саммите СВМДА, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберёт вместе глав 11 государств, заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств и саммите "Россия — Центральная Азия".

На саммите СВМДА 13 октября будет обсуждаться тематика регионального сотрудничества в Азии в экономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. По итогам ожидается принятие ряда совместных документов.

В ходе заседания Совета глав государств СНГ 14 октября лидеры обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено повышению эффективности работы Организации, её исполнительных структур и отраслевых органов. К подписанию подготовлен солидный пакет документов.

Во второй половине дня 14 октября пройдет первый саммит "Россия — Центральная Азия". На повестке дня — обсуждение перспектив взаимодействия Российской Федерации и пяти центральноазиатских государств в различных областях. Предполагается также уделить внимание проблематике региональной безопасности с учётом, в частности, ситуации в Афганистане. Будет принято итоговое Совместное заявление.