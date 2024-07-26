Известного стендап-комика Александра Меркуля арестовали в Астане

Казахстанского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на десять суток по решению суда Астаны, передаёт BaigeNews. Информацию подтвердили в специализированном межрайонном суде Астаны.

Импровизатор использовал нецензурную брань в общественном месте в адрес присутствующих в зале гостей и шутил на тему про "Жана Казахстан".