  • 26 Июля, 11:51
  • BAIGENEWS

Известного стендап-комика Александра Меркуля арестовали в Астане

Сегодня, 10:30
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иллюстративное фото. Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: иллюстративное фото.

Казахстанского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на десять суток по решению суда Астаны, передаёт BaigeNews. Информацию подтвердили в специализированном межрайонном суде Астаны.

 Импровизатор использовал нецензурную брань в общественном месте в адрес присутствующих в зале гостей и шутил на тему про "Жана Казахстан". 

"В судебном заседании Меркуль А.И. вину в совершении правонарушения признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, суду пояснил, что видеозапись от 7 июня 2024 года про имена и прозвища с высказываниями в виде нецензурной брани сделана в рамках юмористического выступления, проходившего в ресторане", – поясняется в судебном постановлении.

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