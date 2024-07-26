Известного стендап-комика Александра Меркуля арестовали в Астане
Сегодня, 10:30
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Сегодня, 10:30Сегодня, 10:30
332Фото: иллюстративное фото.
Казахстанского стендап-комика Александра Меркуля арестовали на десять суток по решению суда Астаны, передаёт BaigeNews. Информацию подтвердили в специализированном межрайонном суде Астаны.
Импровизатор использовал нецензурную брань в общественном месте в адрес присутствующих в зале гостей и шутил на тему про "Жана Казахстан".
"В судебном заседании Меркуль А.И. вину в совершении правонарушения признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, суду пояснил, что видеозапись от 7 июня 2024 года про имена и прозвища с высказываниями в виде нецензурной брани сделана в рамках юмористического выступления, проходившего в ресторане", – поясняется в судебном постановлении.
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