Аварию на ТЭЦ в Экибастузе прокомментировали в Минэнерго

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В Министерстве энергетики РК прокомментировали аварию в Экибастузе, оставившую жителей без отопления и горячей воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Минэнерго, ночью произошли повреждения на теплосетях, в результате на ТЭЦ остановили пять водогрейных котлов и один энергетический.

"27 ноября на Экибастузской ТЭЦ в 1:30 из-за повреждений на тепловых сетях произошло снижение давления сетевой воды, в результате чего остановлены водогрейные котлы №11, 13, 14, 15, также вручную остановлен энергетический котел №8. Подпитка теплосети составляет порядка 900 тонн в час при норме 400 тонн в час. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику — 87 градусов, по факту снижена до 51 градуса.

На месте создан оперативный штаб во главе с акимом области с участием всех технических служб, руководства энергопредприятий и представителей министерства энергетики РК," — сообщили в ведомстве.

В министерстве также уточнили, что в настоящее время на Экибастузской ТЭЦ в работе находится четыре котла, поэтому теплосеть циркулирует. В устранении повреждений на тепловых сетях задействованы оперативные бригады, выявлено пять дефектов на квартальных сетях, поиск других повреждений продолжается.

В ведомстве напомнили,что ранее по жалобам жителей Экибастуза Министерство энергетики РК создало специальную комиссия по ремонтным работам на Экибастузской ТЭЦ. В состав комиссии вошли представители Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, а также акимата.

Члены комиссии уже выезжали на место в августе этого года и проинспектировали ремонтные работы основного оборудования и готовность к нагрузке во время морозов.



Тогда руководству ТЭЦ поручили ускорить ремонт сетей.

В целом на электростанции установлено пять энергетических и пять водогрейных котлов, а также одна паровая турбина.

"В августе комиссия особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70 процентов. Существующий износ самих тепловых труб становится основной причиной ежегодной высокой аварийности в тепловых сетях, особенно в начале отопительных сезонов. Одной из основных системных проблем, влияющих на проведение необходимых и достаточных объемов ремонтных работ на трубах тепловых сетей, стал низкий тариф на тепловую энергию. При общей протяженности тепловых труб в 342 километра, ежегодно производится замена порядка только 3-4 километров тепловых сетей", — отметили в минэнерго.

В ведомстве также уточнили, что тарифы на тепло не входят компетенции Министерства энергетики РК.

Напомним, батареи у жителей Экибастуза начали остывать этой ночью. Позже стало известно, что причиной стали повреждения на теплосетях и авария на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго". Акимы области и города записали видеообращения к экибастузцам с просьбой не паниковать, а обо всех повреждениях сообщать на грорячую линию.

По информации главы региона Абылкаира Скакова, с помощью дронов нашли около 10 повреждений на сетях. Их сейчас устраняют ремонтные бригады. В ституации на ТЭЦ разбирается оперативный штаб.



По данным пресс-службы акима области, всего в Экиьастузе 689 многоквартирных жилых домов и 82 социальных объекта, а также 1123 прочих объектов, предприятий, объектов бизнеса и других. Точных данных, сколько из них сейчас без тепла, и на скольких тепловые параметры понижены, пока нет.