Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека

Трудовую деятельность начал в 1997 году стажёром-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии. С 1998 по 2000 год возглавлял отдел Комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В ноябре 2005 года Касымбека назначили вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарём министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра РК.

19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области. Освобождён от должности 8 декабря 2022 года. Его кресло занял Ермаганбет Булекпаев.