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пресс-служба акимата Карагандинской области Сегодня, 16:36
385
Сегодня, 16:36
385
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека

Женис Касымбек назначен новым акимом Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

"Указом главы государства Касымбек Женис Махмудулы назначен акимом города Астаны", - говорится в сообщении. 

Касымбек родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор-дизайнер". В 2001 году – Евразийский государственный университет имени Гумилёва по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в 1997 году стажёром-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии. С 1998 по 2000 год возглавлял отдел Комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В ноябре 2005 года Касымбека назначили вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарём министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра РК.

19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области. Освобождён от должности 8 декабря 2022 года. Его кресло занял Ермаганбет Булекпаев.

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#Астана #Аким #назначение #Женис Касымбек
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:36
385
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