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osdp.kz Сегодня, 12:41
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Фото: osdp.kz

Оппозиция вступила в президентскую гонку

В Астане прошел внеочередной съезд партии ОСДП. На собрании члены партии поддержали кандидатуру Нурлана Ауесбаева на предстоящие выборы, передаёт BaigeNews.kz.

"Съезд решил избрать кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократическая партии Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича", - сообщил председатель партии Асхат Рахимжанов.

Нурлан Ауесбаев является председателем столичного филиала партии.

Родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое.

Напомним, ранее кандидатуру выдвинули и в партии "Ауыл". Внеочередные выборы президента Казахстана начнутся 20 ноября.

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#выборы
Журналист
Сегодня, 12:41
115
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