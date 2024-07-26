В Астане начался суд над братом экс-акима Шымкента
Сегодня, 14:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
138Фото: baigenews.kz
В Астане начался суд над братом бывшего акима Шымкента Маратом Айтеновым, передаёт BaigeNews.
По обстоятельствам дела правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство.
Ранее сообщалось о том, что в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении брата бывшего акима Шымкента Марата Айтенова. Его признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП - "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Ему назначено взыскание - арест на пять суток. Марат Айтенов также написал заявление в полицию на бывшую супругу.
Самое читаемое
- Трагедия в "Майкаинзолото": найден автобус, провалившийся в обвал
- Школьник из Туркестана получил приглашение в 45 зарубежных вузов
- ЧП на ферросплавном заводе: скончались ещё двое пострадавших
- Появились новые подробности о 12-летней роженице в Павлодарской области
- Смерть 14 лесников в Абайской области: в деле появился ещё один подозреваемый