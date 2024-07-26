В Астане начался суд над братом экс-акима Шымкента

В Астане начался суд над братом бывшего акима Шымкента Маратом Айтеновым, передаёт BaigeNews.

По обстоятельствам дела правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство.

Ранее сообщалось о том, что в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении брата бывшего акима Шымкента Марата Айтенова. Его признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП - "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Ему назначено взыскание - арест на пять суток. Марат Айтенов также написал заявление в полицию на бывшую супругу.