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Новак Джокович прилетел в Казахстан Сегодня, 12:01
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Новак Джокович прилетел в Казахстан

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Новак Джокович по специальному приглашению прибыл в Казахстан, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации тенниса. 

Новак Джокович собирается выступить на турнире категории ATP* 500, который пройдет в Астане с 1 по 9 октября.

На АТР 500 Astana Open также встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (4), Марин Чилич (16), Станслас Вавринка (WC) и Энди Маррей (WC).

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#теннис #АТР 500 Astana Open #Новак Джокович
Журналист
Сегодня, 12:01
166
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