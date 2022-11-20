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Стартовали выборы Президента Казахстана
Стартовали выборы Президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
На 86 избирательных участках Казахстана, 47 из которых открыты в местах временного пребывания граждан, голосование началось в шесть утра.
По данным МИД РК, начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор, Джакарта и Бангкок.
Граждане РК в Японии и Республике Корея одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных выборах Президента РК.
Так, первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на выборах, стал предприниматель Сырымбек Тау.
"Думаю, что участие в выборах - долг каждого гражданина перед государством. Мы, делая свой выбор, должны активно участвовать в государственном деле. Считаю, что каждый должен внести свой вклад в устойчивое развитие и укрепление нашего государства. Вот поэтому, сегодня, будучи предпринимателем и находясь в Токио, я отдаю свой голос за будущее страны", - сказал наш соотечественник.
В столице Южной Кореи на участок №258 первым прибыл Юрий Цой, который проживает в Сеуле более пяти лет и занимается предпринимательской деятельностью.
"Я всегда активно слежу на новостями в Казахстане и вижу положительные изменения в стране. Поэтому сегодня решил проголосовать на выборах президента Республики Казахстан", - отметил бизнесмен.
По данным МИД РК, при загранучреждениях Казахстана в 53 иностранных государствах образованы 68 избирательных участков. Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться с 07:00 до 20:00 по местному времени.
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