Январские события в ретроспективе: какие уроки мы вынесли

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Настоящим потрясением оказалось для Казахстана начало 2022 года, вспоминает корреспондент BaigeNews.kz.

События января 2022 года серьёзно повлияли на ситуацию в стране, говорят политологи. И действительно, трагические январские события запустили целый ряд изменений - политических, законодательных, экономических….

Вспомним, как всё начиналось

Формальным поводом для начала январских протестов стало двукратное увеличение цены на сжиженный газ. Второго января на мирный протест против этого вышли жители Жанаозена. На следующий день акцию жанаозенцев поддержали жители Актобе, Шымкента, Алматы и Астаны, а также других районов Мангистауской области.

Четвёртого января протесты охватывали всё больше регионов страны, а в Жанаозене люди, несмотря на обещания властей не только вернуть, но и немного снизить цену на сжиженный газ, не хотели расходиться. Тем временем, сильный протест нарастал в Алматы. Протестующих на улицах мегаполиса становилось всё больше и больше, люди колонной дошли до площади Республики, где полиция пыталась разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат, слезоточивого газа и резиновых пуль.

В ночь с четвертого на пятое января Президент Токаев ввёл режим ЧП в Алматы и Мангистауской областях.

Пятое января стал переломным днём, когда мирные протесты переросли в беспорядки, в Алматы стали слышны выстрелы, а неизвестные преступники начали жечь здание акимата на площади, ворвавшись туда большой группой. Также пострадало здание, где располагались на тот момент телеканалы и радиостанции.

Следующим захваченным объектом в Алматы стал аэропорт. Все эти события сопровождались актами мародёрства, грабежами и полным беззаконием.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что занял пост председателя Совета безопасности вместо Нурсултана Назарбаева. В этот же день в Талдыкоргане протестующие самовольно снесли памятник Назарбаеву.

Шестого января глава государства обратился за помощью к ОДКБ, в то время как на улицах Алматы продолжались грабежи, были зафиксированы жертвы в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Войска ОДКБ, прибыв в Казахстан, заступили на службу с "миротворческой миссией". В стране перестал работать интернет. Спокойно было только на севере и востоке страны. Казахстанцы вспомнили, что такое наличная валюта, потому что расплатиться карточками или через QR-коды было невозможно из-за отсутствия интернета. У банкоматов скопились очереди, наличку выдавали в банкоматах только некоторых банков второго уровня. Билеты на поезд можно было вернуть только через кассы на железнодорожных вокзалах, также из-за отсутствия интернета.

Радиостанции, чей головной офис находится в Алматы, работали в автоматическом режиме, то есть, не выпускали новости и программы, звучала только музыка. Единственным источником информации были государственные телеканалы и одна государственная радиостанция, вещающая из Астаны.

Седьмого января появились первые официальные сообщения о том, что конституционный порядок в стране восстановлен, а уже на следующий день восьмого января стало известно об аресте председателя КНБ Карима Масимова. Суд над ним начался только в ноябре, дело рассматривают в закрытом режиме, так как оно связано с государственными секретами.

Протесты завершились в Актау и Жанаозене, в других регионах также ситуация стабилизировалась, правоохранительные органы проводили задержания особо отличившихся преступников.

Десятого января в День общенационального траура почтили память погибших во время январских событий, а Президент Токаев констатировал, что преступники прикрывались участниками митингов, переговаривались по отдельному каналу связи, переодевались в форму полицейских и военных. Всю ситуацию Токаев оценил как попытку государственного переворота.

11 января было переназначено правительство, большинство чиновников сохранили за собой министерские посты. Как и Алихан Смаилов пост премьер-министра. Президент учредил фонд "Қазақстан халқына".

12 января Токаев прибыл в Алматы, где на совещании заявил о том, что город зачистили от террористов и бандитов.

Предприниматели начали подсчитывать убытки от грабежей и мародёрства во время январских событий.

По данным Палаты предпринимателей Алматы, на сегодняшний день пострадавшим во время январских событий этого года 1632 алматинским предпринимателям возместили ущерб на сумму в общей сложности более 15 миллиардов тенге.

Чтобы получить помощь, предпринимателям нужно было соответствующим образом подавать заявки в палату и госорганы. И у некоторых бизнесменов были затруднения, в том числе из-за того, что подобная ситуация возникла впервые в истории страны, и в ряде случаев законодательство не позволяло госорганам быстро удовлетворять заявки на получение компенсации.

В марте для обсуждения проблем в Алматы приезжал министр юстиции Канат Мусин, который выслушал предпринимателей и предложил конкретные шаги для решения их проблем.

"Были такие ситуации, что у одного предпринимателя всё имущество сгорело, и было сложно доказать, что оно у него вообще было. На встрече мы все обсудили, что доказать наличие имущества и правдивость слов предпринимателя можно с помощью пожарно-технической экспертизы", - говорил тогда министр Канат Мусин.

Также в ходе работы с предпринимателями выяснилось, что некоторые из них скрывали часть своих доходов, поэтому при подаче заявлений на компенсацию не могли доказать, что по факту продавали больше, чем заявлено в документах. Но сегодня эти трудности преодолены, и в Палате предпринимателей в целом удовлетворены проделанной работой по содействию в выплате компенсаций.

Как это было?

Алматинец Андрей Андреев cвоими глазами видел, как начинались митинги, переросшие в беспорядки. Все свои наблюдения он записывал на фото и видео, и выкладывал на своей странице в Facebook.

"Я видел, как это всё начиналось. То что началось, как мирный протест, а я видел настоящих протестующих, я шёл рядом с ними и мы разговаривали, это были обычные люди, которые мирно шли по Абая, они шли не с целью грабить, они шли показать, что им нужны перемены, а потом в кузовах Газелей подвезли агрессивных и уже не протестующих, а настоящих бандитов. Я снимал этот момент на Абая, напротив цирка вечером пятого января. Там основная часть протестующих уже прошла, а потом начали подвозить в кузовах более агрессивных протестующих, и обычные протестующие оказались в центре, я бы сказал в кольце, назад идти уже не могли, им проход закрыли, а впереди их ждала площадь и полиция", - вспоминает Андрей Андреев.

Житель города обращает внимание на то, что Газели подъехали и стояли на встречной полосе, выгружая людей, хотя основные протестующие уже ушли вперед,

"Видел, что одна женщина оборачивается, потому что она была одной из последних, а получилось так, что она оказалась в середине, между протестующими и теми, кого подвезли. Я уверен, что Токаев прав, что это специально спланированная и хорошо проработанная террористическая операция, замаскированная под мирный митинг", - полагает алматинец.

Уроки "января"

События дальнейших дней после 12 января всем хорошо известны. Это и отставки близких к первому президенту людей с ответственных постов в госорганах и квазигосударственных компаниях, и конституционная реформа, одобренная народом Казахстана на референдуме, и внеочередные выборы президента, на которых уверенно победил Касым-Жомарт Токаев.

Руководитель Отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров рассказал нам, что главным уроком январских событий для властей стало чёткое понимание того, что между принятием решения и его практической реализацией должен быть максимально короткий срок.

"Граждане готовы поддержать инициативы и следовать принятым законам и решениям. Но осязаемый эффект от реализации управленческих решений должен наступать как можно скорее. Глава государства в своих выступлениях этого года, в частности на расширенном заседании правительства в июле, четко поставил цель – улучшить благосостояние граждан через повышение реальных доходов населения. Соответственно вопрос о социально-экономической стабильности всё ещё стоит на повестке дня. Решения по нему нужно принимать в срочном порядке, чтобы своевременно ответить на макроэкономические вызовы", - полагает Ермек Токтаров.

По его словам, курс на политические реформы был обозначен Касым-Жомартом Токаевым ещё в 2019 году, и с тех пор этот курс последовательно реализуется, но события января 2022 года стали катализатором изменений. В марте этого года президент выступил с Посланием, где была четко поставлена задача децентрализации власти. Концентрация власти и экономических ресурсов в руках узкого круга лиц показала свою пагубность. Поэтому в представленной президентом комплексной программе политических реформ в первую очередь стояли меры по отходу от суперпрезидентских полномочий. Что и было реализовано на референдуме.

Обновленная Конституция в свою очередь дала возможность пойти дальше. И уже в сентябре глава государства выступил с Посланием, где инициировал проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

"Это было закономерным и логичным решением, поскольку правовые изменения нуждались в политическом закреплении. И как мы видим по итогам президентских выборов, большинство граждан поддерживает динамику изменений. Нынешний электоральный цикл дает много надежд по обновлению системы государственного управления. Как и планировалось, к середине следующего года будут обновлены все центральные органы власти. Мажилис и маслихаты будут избраны по смешанной системе, будет воссоздан Конституционный суд, пройдут первые выборы акимов районов и городов областного значения", - сказал Ермек Токтаров.

Эксперт заявил, что эффективность этих изменений зависит от того, как политические акторы или активные граждане с политическими амбициями воспользуются предоставленными возможностями.