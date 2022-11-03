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pixabay.com Сегодня, 10:20
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Фото: pixabay.com

Тело пятого погибшего обнаружено на шахте в Карагандинской области

Тело пятого погибшего горняка обнаружено на шахте имени Ленина в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС. 

"Тело пятого работника обнаружено в девять утра", - сообщил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов. 

Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинск при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия четыре человека погибли, поиски ещё одного работника продолжаются. Полиция начала расследование по факту ЧП. 

На место трагедии выехал министр по ЧС Юрий Ильин. Он возглавит комиссию по расследованию ЧП. 

 

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#выброс газа #смерть #шахтеры #Карагандинская область #АрселорМиттал Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:20
107
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