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inform.kz Сегодня, 12:00
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Фото: inform.kz

Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики

Общественные, государственные и политические деятели Казахстана поделились своим мнением о возрождении праздника.

25 октября казахстанцам вернули праздник — День Республики. Спустя 13 лет он вновь обрёл статус национального. Почему его сначала предали забвению, а теперь возродили, корреспонденту BaigeNews.kz  рассказали общественные и культурные деятели страны. 

В преддверии праздника на этот вопрос ответил глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметив, что возрождение Дня Республики — это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность.

День Республики стал символом народа к свободной жизни и самостоятельности. В этот день 25 октября 1990 года депутаты Верховного Совета Казахской ССР приняли Декларацию о суверенитете Казахстана. Среди проголосовавших за этот праздник был нынешний лидер Народной партии Ермухамет Ертысбаев

На момент работы в совете ему было 33 года, и он только начинал свою политическую деятельность. Поэтому для него этот день — праздник вдвойне.  

"Это очень важно для того, чтобы знать подлинную, новейшую историю независимого Казахстана. В 1990 году в марте-апреле состоялись выборы Верховного Совета 13-го созыва. Это были честные и конкурентные выборы под влиянием горбачёвской перестройки. Было избрано 360 народных депутатов Казахской Советской Социалистической Республики. Это был цвет нации, так сказать. Никакой фальсификации не было, все были честно избраны. И именно этот состав Верховного Совета принял декларацию о суверенитете", — вспомнил Ертысбаев.

Он также рассказал, почему этот праздник несколько лет назад лишили статуса национального.   

"У нас, конечно, не было десоветизации, декоммунизации, но тем не менее всё, что было связано с советским периодом, даже на раннем этапе становления и развития казахской государственности, решили не то чтобы принизить или умолчать, но одним словом сам факт, что убрали этот день из списка праздников уже наводит на определённые размышления в этом направлении. Потому что 25 октября — это день, когда была принята Декларация о суверенитете. Это было всё в составе СССР, когда наша страна называлась Казахской ССР", — сказал он. 

По мнению Ертысбаева, решение Токаева говорит о том, что он нацелен на создание влиятельного парламента, подлинного органа народовластия, который сможет построить новую Республику. 

"С латыни дословно еспублика" переводится как общее дело. Провозглашение суверенитета и стремление к независимости стало общим делом всего многомиллионного казахстанского народа. Это очень важный день", — говорит Ертысбаев. 

Главная черта республики — это выборность всех органов власти и её сменяемость. Поэтому он считает, что этот день должен быть одним из самых главных государственных праздников. 

"Впервые на казахской земле понятие еспублика" стало не абстрактным, как это было в советские времена, а вполне конкретным. Люди поняли, что выборность и сменяемость органов власти и возможность для каждого гражданина Казахстана участвовать в избирательных кампаниях, быть избранным в органы власти — это важнейшее направление. В течение более чем 30 лет это определяет общественно-политическую жизнь нашей страны. Мы сейчас стоим накануне президентской избирательной кампании. Только в республиканских формах правления это возможно. Мы выбрали стратегически государственно-политическое устройство. Поэтому возрождение этого дня является важнейшим во всех смыслах", — считает Ертысбаев. 

Особенно важно широко отпраздновать этот день за три недели до президентских выборов, где мы должны проявить сплоченность, показать единство власти и народа в очень сложное международное положение, говорит он. 

Тот исторический момент, когда наша страна вышла из состава СССР и из автономной стала отдельной, полноценной республикой, вспоминает и доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан Гульмира Шалабаева. 

"Считаю, что в тех условиях это была настоящая победа. Такое историческое событие стоит помнить и отмечать, пусть потомки лучше знают свою историю. Как и все граждане нашей страны, я весьма рада тому, что наше государство является суверенным, независимым, особенно в свете турбулентности мировой политики и трагических событий между двумя некогда дружественными, бывшими союзными государствами. Этот праздник напоминает о том, что у нас может и должен быть свой путь: такой, как записано в нашей Конституции - свободный, светский, демократический, соблюдающий права человека", — сказала она. 

По мнению председателя республиканского общественного объединения  "Ассамблея жастары" Тимура Джумурбаева, в историческом контексте День Республики является символом первых шагов Казахстана, как независимого государства. 

"Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР фактически заложила правовую основу самостоятельности и самоопределения республики. Очень важно, что в тексте этого документа была заложена формулировка о неделимости и неприкосновенности государственных границ. Думаю, в контексте сегодняшнего дня этот шаг и все последующие действия по демаркации границы стали основой наших добрососедских отношений с другими государствами. Фактически за это время устранена любая возможность в правовом плане поставить под вопрос территориальную целостность Казахстана", — прокомментировал Джумурбаев. 

Этот день можно назвать предвестником независимости, говорит он.

"Логично, что придание празднику статуса национального происходит в исторически важный период развития нашей государственности. Казахстан за последний год прошел очень сложный путь. Начаты глубокие реформы, направленные на модернизацию политической системы Казахстана, внесены изменения в основной закон путём всенародного референдума. Образ Нового Казахстана формирует каждый казахстанец. Это в первую очередь уважение к тем ценностям Независимости, которые мы формировали последние 30 лет", — подчеркнул Джумурбаев. 

Будучи представителем молодёжной организации, он объясняет, что новое поколение казахстанцев знает об этих исторических событиях максимум из курса истории или рассказов родителей. 

а эти годы страна состоялась как независимое государство, мы сберегли целостность границ и единство общества. Эти принципы очень важны сейчас, в такой ответственный период развития Казахстана. Перед нами большие возможности, мы самостоятельно пишем историю своей страны. Поэтому, поняв глубину этого праздника, мы сможем по-новому посмотреть на наши достижения, на то, что мы вместе строили за этот год. Мы сможем с ещё большим уважением посмотреть на этот путь, приумножая наши общие победы", — заключил он. 




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#День Республики
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 12:00
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