Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики

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Общественные, государственные и политические деятели Казахстана поделились своим мнением о возрождении праздника.

25 октября казахстанцам вернули праздник — День Республики. Спустя 13 лет он вновь обрёл статус национального. Почему его сначала предали забвению, а теперь возродили, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали общественные и культурные деятели страны.

В преддверии праздника на этот вопрос ответил глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметив, что возрождение Дня Республики — это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность.

День Республики стал символом народа к свободной жизни и самостоятельности. В этот день 25 октября 1990 года депутаты Верховного Совета Казахской ССР приняли Декларацию о суверенитете Казахстана. Среди проголосовавших за этот праздник был нынешний лидер Народной партии Ермухамет Ертысбаев.

На момент работы в совете ему было 33 года, и он только начинал свою политическую деятельность. Поэтому для него этот день — праздник вдвойне.

"Это очень важно для того, чтобы знать подлинную, новейшую историю независимого Казахстана. В 1990 году в марте-апреле состоялись выборы Верховного Совета 13-го созыва. Это были честные и конкурентные выборы под влиянием горбачёвской перестройки. Было избрано 360 народных депутатов Казахской Советской Социалистической Республики. Это был цвет нации, так сказать. Никакой фальсификации не было, все были честно избраны. И именно этот состав Верховного Совета принял декларацию о суверенитете", — вспомнил Ертысбаев.

Он также рассказал, почему этот праздник несколько лет назад лишили статуса национального.

"У нас, конечно, не было десоветизации, декоммунизации, но тем не менее всё, что было связано с советским периодом, даже на раннем этапе становления и развития казахской государственности, решили не то чтобы принизить или умолчать, но одним словом сам факт, что убрали этот день из списка праздников уже наводит на определённые размышления в этом направлении. Потому что 25 октября — это день, когда была принята Декларация о суверенитете. Это было всё в составе СССР, когда наша страна называлась Казахской ССР", — сказал он.

По мнению Ертысбаева, решение Токаева говорит о том, что он нацелен на создание влиятельного парламента, подлинного органа народовластия, который сможет построить новую Республику.

"С латыни дословно "республика" переводится как общее дело. Провозглашение суверенитета и стремление к независимости стало общим делом всего многомиллионного казахстанского народа. Это очень важный день", — говорит Ертысбаев.

Главная черта республики — это выборность всех органов власти и её сменяемость. Поэтому он считает, что этот день должен быть одним из самых главных государственных праздников.

"Впервые на казахской земле понятие "республика" стало не абстрактным, как это было в советские времена, а вполне конкретным. Люди поняли, что выборность и сменяемость органов власти и возможность для каждого гражданина Казахстана участвовать в избирательных кампаниях, быть избранным в органы власти — это важнейшее направление. В течение более чем 30 лет это определяет общественно-политическую жизнь нашей страны. Мы сейчас стоим накануне президентской избирательной кампании. Только в республиканских формах правления это возможно. Мы выбрали стратегически государственно-политическое устройство. Поэтому возрождение этого дня является важнейшим во всех смыслах", — считает Ертысбаев.

Особенно важно широко отпраздновать этот день за три недели до президентских выборов, где мы должны проявить сплоченность, показать единство власти и народа в очень сложное международное положение, говорит он.

Тот исторический момент, когда наша страна вышла из состава СССР и из автономной стала отдельной, полноценной республикой, вспоминает и доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан Гульмира Шалабаева.

"Считаю, что в тех условиях это была настоящая победа. Такое историческое событие стоит помнить и отмечать, пусть потомки лучше знают свою историю. Как и все граждане нашей страны, я весьма рада тому, что наше государство является суверенным, независимым, особенно в свете турбулентности мировой политики и трагических событий между двумя некогда дружественными, бывшими союзными государствами. Этот праздник напоминает о том, что у нас может и должен быть свой путь: такой, как записано в нашей Конституции - свободный, светский, демократический, соблюдающий права человека", — сказала она.

По мнению председателя республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары" Тимура Джумурбаева, в историческом контексте День Республики является символом первых шагов Казахстана, как независимого государства.

"Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР фактически заложила правовую основу самостоятельности и самоопределения республики. Очень важно, что в тексте этого документа была заложена формулировка о неделимости и неприкосновенности государственных границ. Думаю, в контексте сегодняшнего дня этот шаг и все последующие действия по демаркации границы стали основой наших добрососедских отношений с другими государствами. Фактически за это время устранена любая возможность в правовом плане поставить под вопрос территориальную целостность Казахстана", — прокомментировал Джумурбаев.

Этот день можно назвать предвестником независимости, говорит он.

"Логично, что придание празднику статуса национального происходит в исторически важный период развития нашей государственности. Казахстан за последний год прошел очень сложный путь. Начаты глубокие реформы, направленные на модернизацию политической системы Казахстана, внесены изменения в основной закон путём всенародного референдума. Образ Нового Казахстана формирует каждый казахстанец. Это в первую очередь уважение к тем ценностям Независимости, которые мы формировали последние 30 лет", — подчеркнул Джумурбаев.

Будучи представителем молодёжной организации, он объясняет, что новое поколение казахстанцев знает об этих исторических событиях максимум из курса истории или рассказов родителей.

"За эти годы страна состоялась как независимое государство, мы сберегли целостность границ и единство общества. Эти принципы очень важны сейчас, в такой ответственный период развития Казахстана. Перед нами большие возможности, мы самостоятельно пишем историю своей страны. Поэтому, поняв глубину этого праздника, мы сможем по-новому посмотреть на наши достижения, на то, что мы вместе строили за этот год. Мы сможем с ещё большим уважением посмотреть на этот путь, приумножая наши общие победы", — заключил он.







