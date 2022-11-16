Пятерых, в том числе ребёнка, спасли пожарные Астаны

Фото: Фото очевидца

Сообщение о пожаре поступило на пульт ДЧС столицы утром в 10.43, передаёт BaigeNews.kz.

Горела квартира по адресу Б. Момышулы, 14. Огнеборцы прибыли по адресу через три минуты. Возгорание началось на 11-ом этаже в пятнадцатиэтажном жилом доме на площади 50 квадратных метров. Прибывшим пожарным удалось спасти пять человек, среди которых был ребёнок, и эвакуировать ещё десять человек. С отравлениями угарным газом в больницу поступили трое пострадавших, включая ребёнка.

"В тушении было задействовано 26 человек и 6 единиц техники ДЧС г. Астаны, в том числе медики Центра медицины катастроф в составе трёх человек и одной единицы техники. Хотелось бы отметить, что проезд к месту пожара пожарных подразделений был затруднён из-за припаркованных автомашин во дворе дома. В момент возникновения пожара на счету становится каждая секунда, в связи с этим уважаемые автовлалельцы не загромождайте подъездные пути", - сообщили в ДЧС Астаны.