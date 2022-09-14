Съезд в деталях: как прошла встреча религиозных лидеров в Нур-Султане

В Нур-Султане состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. О том, как прошёл первый день международного мероприятия, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Лидеры собрались во Дворце Независимости. Это первое крупное международное мероприятие, которое Казахстан проводит с момента начала пандемии. Основная тема съезда — "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

Участие в работе съезда принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира. Среди известных гостей верховный имам Аль-Азхар Шейх Мухаммад Ахмад Ат-Тайеб, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Волоколамский Антоний, главный Сефардский раввин Израиля Ицхак Йосиф, Папа Римский Франциск.

Приезд Папы был анонсирован задолго до проведения съезда. Поэтому неудивительно, что к мероприятию повышен интерес со стороны зарубежных журналистов. На фоне обострения геополитической ситуации в мире выступление Папы Римского особенно важно.

В пресс-центре Дворца Независимости практически не было места. Представители СМИ приехали за два часа до начала мероприятия. Трансляция выступлений спикеров велась на шести языках.

Участники начали прибывать во Дворец Независимости за час-полтора до начала съезда.

Открытие состоялось в 10:00 по столичному времени. В начале прошла минута молчания для молитвы, затем выступил спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев.

Далее с приветственным словом выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Религия всегда выполняла функцию образования. Коран, Библия, Тора и многие другие духовные книги всегда были насыщены идеями гуманизма и мира. Эти книги также всегда выступали за толерантность и осуждали насилие и конфликты, поэтому в современную эпоху необходимо донести эти ценности до людей", — отметил президент.

После слово взял Папа Римский Франциск. Его речь была особенно запоминающейся. Участникам, делегатам съезда запомнилось цитирование Абая.

"Абай напоминает: "Начало человечности — любовь и справедливость". Это венец творения Всевышнего. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирное наше существование в своих корыстных целях потеряло священную цель", — сказал Папа Римский.

После выступления остальных спикеров Касым-Жомарт Токаев наградил участников съезда Астанинской международной премией за вклад в межрелигиозный диалог и почетными медалями.

Участники сделали с президентом общее фото.

В 11:45 был небольшой перерыв. Журналисты могли взять интервью и поговорить с участниками. Делегаты съезда обменивались мнениями о мероприятии и делились впечатлениями о поездке в Нур-Султан.

В зале, где выступали делегаты, не было ощущения напряжённости. Казалось, что те слова о мире, спокойствии, благодарности, которые сказал Папа Римский Франциск, подходят для описания обстановки на съезде.

Заключительный день VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдёт завтра, 15 сентября.

Фото: BaigeNews.kz