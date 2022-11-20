Голосующая кошка, байкер и беркутчи: чем ещё запомнились президентские выборы казахстанцам

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В Алматы на один избирательный участок приехал байкер-кругосветник на мотоцикле, а на другой пожаловала семья беркутчи вместе со своими пернатыми. В столице голосовать попытались кошка и собака. На юге страны наблюдателей восхитили долгожители с активной гражданской позицией и молодожёны, пожелавшие пойти на выборы в день своей свадьбы. Каждый регион Казахстана запомнит внеочередные президентские выборы 2022 года благодаря необычным происшествиям. Подробнее о том, что случилось в день выборов, — в материале BaigeNews.kz.

В Атырауской области, например, проголосовала одна из самых пожилых гражданок страны — 104-летняя долгожительница Бальзиба Мажитова. Она родилась в 1918 году. Сейчас ей 104 года. В годы войны она доблестно трудилась в тылу. У нее 12 детей, 17 внуков, 34 правнука, один праправнук.

"Да здравствует наша страна, пусть люди живут в мире. Я видела много трудностей в своей жизни и желаю, чтобы последующие поколения с таким не столкнулись. Пусть наша независимость будет вечной", — благославила страну женщина.

В Астане в разные избирательные участки пришли кошка с собакой. Достоверно неизвестно, голосовали ли они за одного кандидата или за разных, но настроение избирателям подняли точно.

В Алматы большая семья потомственных беркутчей пришла проголосовать вместе с ловчими птицами. Отец семейства Буркитбай Файзоллаулы — известный наездник, кусбеги и судья Национальной спортивной ассоциации. Свою профессию он передал и сыновьям.

"Чтобы подрастающее поколение понимало всю важность гражданского долга и участия в политической жизни страны, мы пришли голосовать всей семьей, с детьми и внуками. Я считаю, что каждый казахстанец должен сделать свой выбор ради будущего нашей страны, нашего народа. И пусть наше единство крепнет, а страна уверенно развивается", — сказал Файзоллаулы.

Выборы — это не только патриотично, но и романтично. Так считает пара молодожёнов, которая решила совместить самый главный день в своей жизни с самым важным днём для всей страны. В день свадьбы они проголосовали на избирательном участке №127 в Есильском районе столицы.

"Наше настроение приподнятое, ведь это очень важный день как для страны, так и для нас самих. Я считаю долгом каждого гражданина прийти на выборы и проголосовать. Поэтому, несмотря на то, что у нас сегодня свадьба, мы пришли и сделали свой выбор. Пусть наша страна будет мирной, а наш народ — в безопасности", — сказал новоиспечённый супруг Алишер Айтбаев.

Молодожёны голосовали и на других участках, например, в Шымкенте. На избирательном участке №77 проголосовали Даурен Тойбол и Акмарал Калдыбаева. Они отдали свои голоса в день создания семьи.

"Я рад, что наша семья создана в этот знаменательный для нашей страны день. Мы с супругой хотели обязательно принять участие во внеочередных президентских выборах и связать исторический день с днем поднятия нашего шанырака", — поделился глава семьи Даурен Тойбол.

В Алматы на избирательный участок №469 приехал самый настоящий байкер — путешественник Дмитрий Петрухин объездил на своем стальном коне почти весь мир.

"Я не пропустил ни одни выборы. Мне небезразлична судьба государства, в котором я живу, поэтому считаю делом чести проявить свою гражданскую позицию. С флагом нашей страны я проехал более 400 тысяч километров, побывал в свыше 170 странах мира. У Казахстана сложилась хорошая репутация на мировой арене, наше государство знают как молодое и стремительно развивающееся, смело шагающее в будущее. Поэтому очень важно нам выбрать сильного капитана, который поведёт наш корабль под названием Казахстан в дальнее плавание успешного и процветающего будущего", — поделился Петрухин.

В президентских выборах области Абай принял участие ветеран Великой Отечественной войны Елеусиз Кинбаев. Сделать свой выбор фронтовик считает своим гражданским долгом.

"Очень важно избрать человека, который будет стоять во главе всей страны. Принять участие в выборах — большая честь и ответственность для всех казахстанцев", — говорит ветеран.

В 1943 году его призвали в армию. Служил и воевал в 120-м минометном артиллерийском полку в Амурской области, в городе Благовещенске. Имеет награды: "Орден Маршала Жукова", "Орден Сталина", юбилейные награды. В 1945 году участвовал в войне с японскими захватчиками. Имеет медаль "За Победу над Японией".

На одном из избирательных участков страны казахстанцы сняли на видео мужчин в костюмах воинов Ваканды — вымышленной страны из киновселенной Marvel.