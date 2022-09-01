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pixabay.com Сегодня, 12:05
224
Фото: pixabay.com

Амнистию проведут для участников январских событий в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение амнистии для участников январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что сегодня как никогда Казахстану нужно единство. Участники протестов и сотрудники силовых органов — "наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества".

"Государство уже смягчило наказание для тех участников январских событий, которые не совершили серьёзных преступлений. Многие из нарушителей закона осознали свою вину и раскаиваются в содеянном. Думаю, они заслуживают второго шанса. Я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Разумеется, она не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти. Не подпадут и лица, совершившие террористические и экстремистские преступления, рецидивисты, а также применявшие пытки. Проявив гуманизм, мы как нация извлечём уроки из этой трагедии и не допустим её повторения. Семьи погибших в ходе январских событий, находящиеся в сложной финансовой ситуации, получат материальную поддержку. Считаю, фонд "Қазақстан халқына" также внесёт вклад в это благородное дело", — сказал Токаев, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат парламента.

Он отметил, что сейчас казахстанцам нужны стабильность и безопасность.

"Политическому плюрализму мы говорим "да", экстремизму, бандитизму, хулиганству мы говорим решительное "нет". Там, где начинаются целеноправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова, плюрализме мнений. Это посягательство на стабильность и безопасность общества. Попытка расшатывания устоев государства", — добавил президент.

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#январская трагедия #январские события #амнистия #послание
Сегодня, 12:05
224
Жадра Жулмухаметова Журналист

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