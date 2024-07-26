Более 35 тысяч килограммов мяса птицы уничтожили в Казахстане

В Шымкенте уничтожили незаконно ввезённые в Казахстан 35 тысяч килограммов мяса птицы, передаёт BaigeNews.kz.

Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК провела совместные рейды в рамках представления прокуратуры Шымкента. В ходе проверок на территории торгового центра "Жибек жолы" обнаружили мясо птицы, ввезённое из Китая без ветеринарного сертификата и других сопроводительных документов. Изъято 35 070 килограммов продукта.

Согласно статье 15 Закона РК "О ветеринарии", объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора являются продукция и сырье животного происхождения.

Согласно правил Евразийского экономического союза импортируемые товары подлежат полному ветеринарному контролю на момент их доставки в соответствующее место. Если происхождение подконтрольного товара не может быть подтверждено документами, удостоверяющими его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, товар подлежит уничтожению за счёт производителя или возврату отправителю (экспортёру).

Вся выявленная партия мяса птицы утилизирована и уничтожена в яме Беккари на территории городского мусоросборного центра. На месте проведены дезинфекционные мероприятия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 406 Кодекса РК об административных правонарушениях, индивидуальный предприниматель был оштрафован на 50 МРП.