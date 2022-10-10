Новак Джокович выиграл турнир в Астане: как это было

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

В Астане завершился теннисный турнир АТР 500 Astana Open. Его победителем стал сербский теннисист Новак Джокович, который в финале победил Стефаноса Циципаса. О том, как 21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" завоевал свой очередной трофей, в материале корреспондента BaigeNews.kz. Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

АТР 500 Astana Open вместо 250

В Астане уже проходили турниры АТР. В 2020 году в столице Казахстана впервые прошёл АТР 250. Спустя год состоялись уже два крупных теннисных турнира – это ATP 250 и WTA 250.

В этом году также планировалось проведение АТР 250. Однако после того, как ATP приняло решение о переносе China Open из Пекина, Казахстан получил возможность провести АТР 500.

Турниры АТР 500 – это соревнования третьей по значимости категории. По престижности они уступают только ATP Masters 1000 и итоговому турниру года. Победитель турниров получает по 500 очков в зачёте мирового рейтинга.

Поэтому неудивительно, что в Астану приехали главные звёзды мужского тенниса. Казахстанские болельщики смогли увидеть матчи россиянина Даниила Медведева, испанца Карлоса Алькараса, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и многих других. Проведение турнира такого уровня свидетельствует о развитии тенниса в стране и признание работы казахстанской федерации.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Болельщики съехались со всей страны, чтобы воочию увидеть игру знаменитых теннисистов.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Главный матч турнира

В финале, который сегодня прошёл в Астане, встретились два сильнейших игрока. Греческий теннисист Стэфанос Циципас выступил против серба Новака Джоковича. Циципас на момент проведения турнира занимал шестую строчку в мировом рейтинге, в то время как Джокович находился на седьмом месте.

На пути к финалу Циципас в полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублёва. А Джокович оказался сильнее другого игрока из России Даниила Медведева.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Сегодня финальный матч начался в 16:30 по столичному времени. Перед игрой на корте было представлено световое шоу.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

На центральном корте национального теннисного центра практически не было свободных мест. Некоторые болельщики даже расположились на ступеньках корта.

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Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Нужно отметить, что большинство из присутствующих болели за Новака Джоковича. Болельщики скандировали "Новак, Новак" или "Come on, Nole".

И лишь немногочисленная часть активно поддерживала 24-летнего Циципаса. Болельщики сделали плакат в цветах флага Греции.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Матч между двумя лидерами турнира прошёл напряженно. Джокович выглядел более активным, выигрывая больше мячей. Он также допустил меньше невынужденных ошибок.

Нужно добавить, что этот матч дался Джоковичу легче, чем предыдущий против Медведева. В нём россиянин снялся после второго сета.

В матче против Циципаса Джокович сделал по одному брейку в каждом из сетов и не отдав при этом ни одной своей подачи. Джокович оформил уверенную победу и взял титул. Счёт — 6:3, 6:4.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Таким образом, Джокович гарантировал себе участие в итоговом турнире ATP, который состоится в следующем месяце в Турине.

“Каждая победа особенна, и каждая сохраняет особые воспоминания. Этот год был немного другим, но я рад, что мне удалось вернуться в тур столь сильным после того, как я не соревновался несколько месяцев и не играл в туре”, - сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Он также добавил, что хочет вернуться в столицу Казахстана, где его тепло встретили.

“Я не уверен насчёт своего возвращения в Астану в следующем году, ведь до этого еще очень далеко. Но я точно знаю, что мне когда-нибудь очень бы хотелось вернуться сюда как туристу, или как участнику теннисного турнира. Люди здесь встретили меня так тепло, так что я точно вернусь сюда когда-нибудь".

Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана