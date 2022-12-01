Снятый с должности аким Скаков извинился перед экибастузцами

Фото: Валерия Бугаева

Абылкаир Скаков, до сегодняшнего дня бывший акимом Павлодарской области, но уволенный с должности указом президента, извинился перед жителями Экибастуза, оставшимися без тепла в домах в лютый мороз, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые земляки! Для меня было честью служить вам. Я всегда делал это честно и добросовестно, ставя решение ваших проблем своим главным приоритетом. Какая-то часть копившихся за годы вопросов нашла разрешение, для устранения другой части необходимо больше времени. Причина ЧП в Экибастузе — именно такая, застарелая и не решаемая быстро, проблема", — написал Скаков на своей странице в Instagram.

Он заявил, что не снимает с себя ответственности.

"Дорогие жители Экибастуза, я не снимаю с себя ответственности за случившееся и приношу свои искренние извинения! Все эти дни все мои мысли и переживания были и останутся о вас. Желаю вам стойкости, а специалистам и коллегам — скорейшего восстановления теплоснабжения", — написал экс-аким.

Скаков также поблагодарил земляков за конструктивную критику, открытый диалог и доверие, оказываемое ему в течение почти трёх лет.

Напомним, временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Корреспонденты BaigeNews.kz собрали досье на него.